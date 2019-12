La luz del Flash

A pesar de que la Navidad ya pasó, me gustaría compartirles algo que ocurrió justamente durante esos días, algo que refrendó mi fe en la humanidad y que mostró que existe mucha bondad en lugares y personas que ni siquiera te imaginas.



El hecho es que, a días de celebrarse la cena de Nochebuena, nos regalaron un pavo para compartir con la familia, un detalle muy apreciado en estos días y que muchos esperaban con ansias; sin embargo, hubo alguien que, sin decir una palabra, su mente ya estaba planeando qué hacer con ese regalo, pero no para su provecho, sino para hacer una buena acción.

Su nombre es Alejandro Martín, pero todos lo conocen como Flash, quien pasa la mayor parte de su día trabajando, ya sea en la oficina o en un grupo musical o en lo que sea, pero siempre en busca de algo en que entretener su mente y sus manos. Vive junto con su hermanito y poco a poco ha salido adelante por sus propios méritos.

Al recibir el pavo empezó una búsqueda para que fuera el platillo central en la mesa de quien de verdad lo necesitara; así, sin “armar un circo”, se movió por todas partes.

Su generosidad no iba a ser solamente entregar el ave congelada y que el beneficiado la prepare, no, se dio a la tarea de buscar quien guisara al invitado principal de la cena de alguien, hasta que resolvió ese pendiente, buscando el mayor beneficio, debido a la cantidad de comida que resultó. Esta buena acción no se iba a limitar a un puñado de personas, ahora fue para más, por eso, junto con varios amigos, acudió a la asociación “Arca de Noé” para llevarles este detalle que recibieron con los brazos abiertos y con una enorme sonrisa que reflejaba un sincero agradecimiento, ya que ahí acuden personas que están luchando todos los días para dejar atrás problemas como el alcohol o las drogas y tener una segunda oportunidad.

Flash ese día les dio un buen motivo para estar contentos, sin hacer tanto escándalo, sin publicarlo, sin presumir, callado hizo lo que pocos o nadie, en su posición, habría hecho, y no es que le sobre el dinero para regalar un pavo preparado, le sobra corazón y humildad para compartir y transformar vidas.

Sin duda esta acción hizo la diferencia, agregó una alegría más a personas que necesitan un empujón para superar el bache en el cual cayeron. Tal vez no sabe la magnitud de su generosidad, pero desató una cadena de buenas acciones y es que algunas veces solamente se necesita una chispa para iniciar toda una cadena que toque a muchas personas. Sin duda esa noche Flash nos regaló una valiosa lección: para entregar no necesitas tener mucho dinero, recursos o habilidades únicas, solo se requiere buena voluntad y ganas de querer hacer las cosas, con eso todo irá surgiendo por consecuencia y les apuesto que vendrán a sumarse muchos más.