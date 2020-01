Últimamente me he dado cuenta de que la sociedad cada vez está más lejos de lo que en un momento fue, y no es que no me hubiera percatado, pero ahora hay más muestras de la excesiva dependencia de las nuevas tecnologías y el poco interés en el contacto personal; por eso quiero poner como ejemplo a los niños porque está muy a la vista el cambio tan radical que ha pasado en ese especial grupo de la población.

Seguramente si te preguntara cómo fue tu niñez, me contestarías que muy diferente de la que tienen tus hijos, nietos o sobrinos, ya que las generaciones de hoy en día han cambiado las partidas eternas en el parque para saber quién es el mejor en el futbol, las largas caminatas por las calles de la colonia explorando y las inolvidables aventuras de la casa embrujada que tal parece que en todas las colonias hay por lo menos una; esos días en donde la tarde rendía para todo y no necesitabas de un ejército de amistades para divertirte, con un par de niños más lograbas el objetivo de pasar un rato agradable y sin darnos cuenta nos ejercitábamos, corríamos, desarrollábamos habilidades matemáticas, de cálculo, física, economía y hasta de ciencias naturales, todo por estar expuestos a la vida como es.

Tristemente esa no es la realidad de hoy, en los parques cada vez hay menos niños o por lo menos jugando, muchos han cambiado el contacto directo por hablarle a una pantalla fría, a una programación de computadora o por ver videos de personas que ni siquiera conocen ni conocerán, provocando que los pequeños sean cada vez más vulnerables al entorno, frágiles ante los problemas, dependientes de los mayores.

Todos dicen que su generación ha sido la mejor, pero creo en verdad que a mí me tocó parte de dos mundos, de un lado aún se valoraban los juegos tradicionales, correr para divertirse, jugar bajo la lluvia, en la tierra o donde sea y, por otro, la introducción de los videojuegos, los programas de televisión y la música, pero recuerdo que siempre había tiempo para todo, una actividad no era mayor que la otra. Esta mecánica permitía que los niños conozcan a mucha gente y sean sus amigos, ahora el círculo de conocidos o amistades se ha reducido a las redes sociales, donde cualquiera con un “clic” ya es tu amigo.

Espero que no se mal interprete, no estoy en contra de las nuevas tecnologías, no me parecen nada mal las innovaciones de los videojuegos, la música que actualmente suena, los youtubers y todo lo que hoy los niños consumen como entretenimiento; solamente creo que ahora más que nunca los padres se deben involucrar más en la educación, muchas veces el contenido de los nuevos productos llega a ser muy avanzado para la edad de los hijos, por eso considero que, además de ponerle ese extra en la atención, deberían jugar como antes.