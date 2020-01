Es cierto que en los últimos años el panorama económico no ha sido el mejor de los mejores, pero tampoco es el pretexto para tirarnos al suelo a lamentarnos de nuestra suerte; sí está bien ser realistas y conocer cuáles son nuestros límites, pero no es correcto que sea el pretexto para vivir bajo el manto de la autocompasión.

Pongo este contexto para compartirles la anécdota que la semana pasada me hizo pensar en algo que cada vez veo que crece como humo sin control: hablo de la actitud derrotista, esa que muchos han adoptado para justificar su estilo de vida, sus fracasos o mala suerte, esa que coloca una venda en los ojos y amarra manos y pies impidiendo que se logren realizar las tareas necesarias.

Conocí la historia de un hombre que está apenas entrando a la tercera edad y con cuya suerte la vida no ha sido muy amable, dejándole una enfermedad, desempleo y problemas económicos por la falta de planificación, lo cual ha hecho que se suma en el pesimismo y la falta de propuestas. En verdad que no dudo que en algún momento lo intentó, pero hoy en día se ha dejado a la deriva, como un barco en el mar, haciendo que el viento y la marea lo lleven a donde lo tengan que llevar. Sin embargo, la situación de este hombre es un poco diferente, de él dependen varias personas que se han visto arrastradas por esta nube gris, haciendo que, en vez de buscar las opciones que existen, estire la mano en busca de la ayuda del prójimo, que afortunadamente sí ha llegado, pero no quisiera que le ocurra lo que en el cuento de “Juanito y el lobo” por abusar de la buena voluntad.

Hoy más que nunca les puedo decir que las situaciones difíciles son las que sacan a relucir lo mejor de nosotros, los retos son los que nos permiten la oportunidad de ser mejores, superar nuestras metas, hacernos ingeniosos, más hábiles; en pocas palabras, las ganas de comer nos hacen desarrollar habilidades que creíamos inexistentes o ya desaparecidas; a lo largo de la historia existen casos que respaldan mi argumento y, en algunos, logran un éxito que nunca imaginaron gracias a ese bache en el camino.

Tal vez me dirán que esto no ocurre aquí, que solo pasa en otros lugares, pero no, historias como ésta las podemos encontrar en todas partes, entre familiares, amigos o conocidos que quizá no han logrado triunfos millonarios o grandes reconocimientos, pero sí han hecho la diferencia y cambiado su suerte; solamente es necesaria una reprogramación mental, fijar una meta y perseguirla, cueste lo que cueste, porque si nos ponemos a ver todo lo que está mal en nuestro entorno jamás nos vamos a levantar. En vez de eso debemos agarrarnos de las cosas buenas que tenemos cerca, la familia, las amistades así como los buenos momentos, para tomar fuerzas y vencer lo que tenemos enfrente.