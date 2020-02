¿Qué pasa ahora? ¿Por qué se hace tan difícil el mundo? ¿A qué se debe que nada sea nuevo? Toda experiencia está catalogada, tiene un nombre, una sección o la puedes encontrar en una lista en la red, con su definición y hasta la manera exacta de cómo la debes experimentar, como si fuéramos poco suficientes para hacer las cosas por nosotros mismos, sin poder ni capacidad de desarrollar esas habilidades o experiencias.

Desafortunadamente esos aparatos que tenemos en la palma de la mano, lejos de comunicarnos como lo promete la mercadotecnia, nos alejan más de los que queremos; las nuevas plataformas llamadas redes sociales nos muestran un mundo distinto al que tenemos al alcance de la mirada, nos cierran a las nuevas experiencias, crean bloques que impiden aprovechar el tiempo y momentos que ocurren mientras le dedicamos la atención de la mirada a una pantalla fría y oscura, resultado de patrones y años de avances tecnológicos, pero que al final son solo un artículo tecnológico y ya, que hace que las suposiciones sean más importantes que el diálogo uno a uno, que permite que todos tengan la libertad de expresar lo que les venga en gana, sin importar si cuentan con los argumentos, criterio o calidad moral para emitir un juicio, apuntando con el dedo, persiguiendo y juzgando a personas que no conocen o apenas conocen por la imagen o lo que se dice en el listado de las publicaciones más recientes, quedando muy atrás la comunicación a la antigua, esa que lograba cambios que hacían que todo esté mejor, esa que ya no existe desde hace poco más de una década.

Quiero aclarar que no estoy en contra de estas nuevas formas de comunicación, para ser honesto apoyo estos modos de informar, pero, como todo, con las debidas limitantes y restricciones que nos permitan seguir siendo humanos, ser personas pensantes que tengan una opinión propia, una que no se “copie y pegue”, una que en realidad tenga cimientos firmes e inquebrantables y que no al más mínimo argumento se tambalee.

Y es que actualmente me he dado cuenta que niños de edad muy temprana tienen un increíble dominio del aparato electrónico, creando en algunos casos sus perfiles en redes sin la vigilancia de los mayores, ignorando las políticas de solo aceptar a mayores de 18 años, lo cual no es simple capricho de los dueños de esas empresas de la red, porque, según psicólogos, los niños no están preparados para ciertas experiencias y menos cuentan con la capacidad de recibir dicha información y saber seleccionar “lo que está bien y lo que está mal”, pero eso está muy lejos de que ocurra porque desafortunadamente no existe ninguna escuela para saber cómo enfrentar esta nueva realidad y tanto pequeños como adultos tienen ese acompañamiento y, como toda adicción, se ha convertido en factor para que la sociedad de hoy tenga un “talón de Aquiles” que amenaza con dañar su estabilidad.