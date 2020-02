Ya está a unas horas de llegar el 14 de febrero, una fecha que ha sido marcada como la celebración de San Valentín, el pretexto perfecto para demostrar afecto, cariño y amor; para los amigos, la oportunidad de refrendar ese sentimiento; para las parejas, demostrar lo que los unió; aunque con el paso del tiempo la efeméride dista de lo que en un principio fue, ahora muchos optan por las muestras materiales, por entregar un detalle, un servicio, algo que se mida en signo de pesos, lo que me hace pensar que el amor cada vez va perdiendo la batalla contra la mercadotecnia.

Y es que ahora la tenemos difícil, en verdad, enamorarse es cosa seria, nada sencilla y debido a los ejemplos imaginarios que vemos en películas, leemos en libros, escuchamos en canciones, las expectativas de una pareja ideal cada vez están más y más altas, en ocasiones es casi imposible lograr cubrir todos los requisitos. Pero no nos damos cuenta de que esos ejemplos son tan solo eso, ejemplos, son, en la mayoría, el resultado de la imaginación de un dotado escritor que perfuma las palabras y adorna los momentos para hacer más atractivo el instante para el espectador, cuando la realidad es muy distinta, un poco más lenta y complicada, hecha para los valientes.

Aprovechando este ejemplo, quisiera platicar de Andrés y Eva, mis abuelos, una pareja que pasó de todo y que ejemplifica el origen de lo que hablo. Ellos cumplieron lo que prometieron al momento de unir sus vidas en matrimonio: “En la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte nos separe”, una frase que las parejas repiten sin sentir, sin analizar todo lo que conlleva, pero Abuelo y Mami sí se lo tomaron muy en serio, no escaparon de las responsabilidades y de la monotonía de la vida en pareja o en familia; a pesar de ser muy jóvenes cuando comenzaron su aventura, el trabajo en equipo, la responsabilidad, pero sobre todo el amor les hizo sacar a flote a sus hijos convirtiendo a todos en personas de bien, lo cual representó su mayor éxito.

En una ocasión no fui a la escuela y aproveché el rato para convivir con ellos, créanme que la escena sigue grabada en mi mente como si estuviera en ese momento: él sentado en una esquina de la mesa tomando su infaltable café caliente, ella preparando el almuerzo concentrada; en ese momento, mi abuelo, en voz suave, reconoció que su compañera ya no era la misma joven y dotada cocinera, la memoria ya no era su amiga y sus habilidades se limitaban de a poco, pero no podía haber elegido a mejor compañera de vida; eso sí, lo dijo cuando ella estaba distraída, cuando no escuchaba, porque le parecía más justo demostrarle con acciones lo que confesó con palabras, porque al final se trata de eso, que los actos sean los confesores de nuestra alma, que la realidad de las acciones revele el secreto del amor.