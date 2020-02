Siempre he creído que, si en verdad quieres conocer a una persona, observa cómo trata a sus mascotas; y es que con actos tan sencillos como brindarles atención, darles tiempo, cariño y un techo amable podríamos distinguir a un importante sector de la población de otros que piensan que con darle alojamiento a un perro o gato ya hicieron su parte, creen que se trata solamente de tirarles en un traste las sobras de la comida del día y un poco de agua, pero no es así, abrirle las puertas de tu hogar a un amigo de cuatro patas significa muchísimo más que eso, es una responsabilidad de por vida, darle la mejor oportunidad que podría tener, que experimente lo que significa el amor entre una persona y su mascota.

Esa premisa la sabe muy bien alguien que, con poco o mucho, ha hecho grandes actos desde lo particular; su bondad se traduce en actos diarios, desde su círculo más cercano y que poco a poco ha movido a más de uno; su nombre es Andrea Parra, una joven amante de los animales que literalmente se puede quitar el pan de la boca para darle de comer a un perro callejero.

Los actos de amor de Andrea no se limitan a saciar el hambre de esos desafortunados peludos que, está de más decirlo, no eligieron ese tipo de vida, ella ha abierto las puertas de su casa a algunos que han pasado los peores momentos, les ha regalado una oportunidad de alejarse del calor del asfalto del medio día, de las frías noches y del hambre. Pero sus buenas acciones no han quedado ahí, ya que a través de amistades, conocidos o hasta desconocidos, ha podido colocar en un hogar fijo o provisional a alguno de los que viven en situación de calle.

Uno de los actos que más me llamó la atención fue cuando hizo todo lo posible para salvarle la vida a un can que a causa de un accidente su calidad de vida había decaído de gran manera; en esa ocasión Andrea destinó gran parte de sus recursos, pidió, vendió e hizo de todo para obtener dinero y costear las múltiples operaciones de “Huesos”, el animalito cuya vida corría peligro y que, gracias a la rápida intervención de la joven, vive una historia diferente, pues para esta mascota los días de mover la cola continúan. Esa aventura se las describo en muy breves palabras, pero el camino fue de varios meses, en donde ella y los suyos estaban privados de la tranquilidad por el hecho de ver a un ser vivo pasando un desagradable momento.

Con eso solo quiero llegar a la conclusión de que si hiciéramos por lo menos la mitad de lo que hace Andrea por nuestras mascotas, les podría apostar que el número de animales en situación de calle se reduciría de gran manera, los casos de maltrato a estos seres vivos serían nulos.

Por eso piensa dos veces antes de adquirir la responsabilidad de una mascota.