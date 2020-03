La vida da miles de vueltas y el ser humano tiene la increíble habilidad de ser todo terreno, adaptarse a las condiciones que le toca enfrentar; en algunos casos este camino es una opción y otras veces es la única ruta, pero no siempre queremos experimentar esa aventura, tememos a todo lo nuevo, pero creo que eso es porque no valoramos lo suficiente lo que tenemos, al grado de poder soltarlo como debería ser o como estaba planeado.

Desafortunadamente cuando el momento llega y nos tenemos que desprender de algún lugar, situación o persona nos cuesta mucho, pero ante esos momentos o situaciones existen seres que son como ángeles que nos acompañan en este duro pero necesario proceso y en muchas ocasiones es la familia.

Hoy más que nunca corroboro esta verdad, a últimas fechas he visto muy de cerca hechos que respaldan mis palabras, vivencias que me hacen pensar que estas personas que están unidas a nosotros por la sangre o por un lazo familiar siempre van a estar ahí, en las alegrías que nos desbordan el corazón y en los momentos difíciles en que necesitamos una palabra de aliento para mantenernos en pie, y es que a pesar de que muchos piensen que es por la responsabilidad social que hacen estos actos, considero que existe mucho más que un simple compromiso con “el qué dirán”; creo que los momentos, las aventuras y las risas son las que están detrás de esas acciones.

Hoy lo veo de cerca, más de lo que quisiera, pero, a pesar de lo difícil que pudiera ser, me doy cuenta de que en esta bella tierra aún es muy valiosa la palabra “familia”, aquí no se limita a un día al año para celebrar a ese núcleo de valores, a esa escuela que forma a las personas, aquí el tiempo dedicado a su unión es siempre, o por lo menos los fines de semana, en donde un almuerzo es la ocasión para ponerse al corriente de lo que ha pasado en sus vidas, compartir sus sueños y metas, platicar de los momentos difíciles y las adversidades, pero sobre todo conocer a quienes comparten tu apellido y los primeros años de tu vida. A pesar de que el modelo no siempre es el original, su fin sí, por eso creo que, cuando necesites energía, cuando necesites ese impulso para terminar, es imperativo voltear a ver a aquellos que esperan siempre, que están siempre y que te acompañan siempre.

Por eso me permito invitarte a procurarlos, a cada uno de los integrantes de ese gran equipo que por azares del destino nos tocó compartir lazos sanguíneos o la vida nos unió: intercambien experiencias, abran su corazón que, al final, cuando la fiesta se termina.

Ellos son los únicos que se quedan a levantar la mesa; cuando los amigos se van, ellos son los que te ayudan y acompañan para que las cosas regresen a su lugar, para que tu vida vuelva a caminar en paz.