Bien dicen que en las malas es cuando surgen los verdaderos héroes y hoy en día estamos pasando por uno de esos momentos complicados: el coronavirus ha sacado lo mejor de nosotros, mostrando todo de lo que estamos hechos y esto es lo que les quiero compartir en esta ocasión: en verdad estoy sorprendido de un grupo de verdaderos ángeles que han antepuesto el bienestar del prójimo al suyo y antes de revelar de quiénes se trata, quiero decir que no son hombres y mujeres con superpoderes o grandes habilidades, sino personas con las mismas capacidades que cualquiera de nosotros, pero con un corazón que no les cabe en el cuerpo; ellos son el grupo de enfermeros, enfermeras, personal de limpieza, lavandería y más que se desempeñan en el hogar del adulto mayor Betania.

Y es que desde que comenzó la contingencia de salud ocasionada por el coronavirus, ellas y ellos han tomado la determinación de estar con quienes de verdad los necesitan, con los cerca de 20 abuelitos que ahí están; por ello se han mudado a vivir con ellos y permanecen las 24 horas, ya que ahí es donde los requieren, los piden y los buscan, porque más que personal de una institución son la familia que han escogido. Para evitar que el virus llegue hasta los adultos mayores, se han aislado de todo tipo de contacto externo; para estar en comunicación con la familia o los amigos usan el teléfono o las aplicaciones digitales, ya que su cuerpo y pensamientos están en donde pertenecen.

Y si nos ponemos a pensar, muchas veces pedimos y rogamos por crecer y ser mejores, pero lo que nos llega es la oportunidad de serlo, de evolucionar y de tener una verdadera transformación y eso es lo que este particular grupo de héroes está recibiendo en estos momentos; el virus ha abierto un área de oportunidad, pero no para demostrar que son los mejores, eso ya está más que claro que lo son, lo que ellos hoy en día están demostrando es el tamaño de su corazón y su voluntad, que puede con todo y que va a poder con más, porque, a pesar de que no saben hasta cuándo terminará toda esta pesadilla, sí saben que tienen qué hacer y dónde tienen que estar para hacer lo correcto.

Tal vez puede parecer muy desgastante, pero estoy convencido de que están haciendo una muy noble labor que ningún precio, premio o tesoro puede recompensar mejor que la sonrisa de aquellos hombres y mujeres que están bajo su cuidado, las palabras sinceras que sobrepasan cualquier primer puesto en competencias, que reconfortan hasta el alma y ánimo más desgastado porque están llenos de una dulzura que solo a ellos les ha sido otorgada, así que desde mi trinchera les digo ¡ánimo, sigan así, son un verdadero ejemplo!

Mientras ustedes hacen historia nosotros continuaremos compartiendo sus logros para que más personas los sigan en este camino de hacer lo correcto.