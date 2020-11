Últimamente me he dado cuenta de muchas cosas: el mundo no es completamente blanco o negro, es una mezcla de colores, de sabores, de personas y, por mucho que me cueste admitirlo, no todos tienen ese sentido de empatía o apoyo, y es que en todas las sociedades hay al menos uno que toma este papel, que destaca entre los demás no por sus buenas acciones o por ser bondadoso, colaborador y amable, sino por todo lo contrario.

Seguramente al leer las palabras previas, asociarás esta característica a algún conocido, pero, bueno, no se trata de apuntar, evidenciar y mucho menos castigar, pero sí de levantar la voz, hacer un llamado a que las y los buenos nunca más bajen la cabeza ante este tipo de sujetos, abusivos, arrogantes y que se aprovechan de los demás para sobresalir.

En serio que si queremos que las cosas vayan por el camino correcto, es justo y necesario poner en su lugar a estos especímenes de la naturaleza, hacerles ver, con palabras y argumentos, que quien pisa al prójimo para avanzar poco va a avanzar y los pasos los sentirá en su espalda. Por eso creo firmemente que destacar no debe ser a costa del bienestar, salud o la tranquilidad del hermano; considero que todos tenemos la suficiente habilidad para hacernos notar sin utilizar la barata salida de los atajos, mañas o corruptelas. Todo esto me hace pensar que a pesar de que el camino justo es lento y lleno de dificultades, es el correcto, el indicado para llegar más lejos; a pesar de que no siempre sea el de mayores lujos, riqueza y demás, está repleto de satisfacciones, de momentos especiales, de personas increíbles y de cosas que llenan el corazón, que inundan el alma y que te hacen no necesitar de los medios materiales para saciar la sed de triunfo.

Porque la vida da miles de vueltas, en cierto momento estás arriba, pero mañana, quién sabe, puedes estar abajo, el destino juega de muchas maneras y no siempre a nuestro favor, por eso creo indispensable seguir esta regla: tener una sonrisa, un abrazo, una palabra amable para el otro, porque ese simple gesto puede y hace la diferencia en el futuro, cuando necesitemos de esa persona que sólo quería afecto o por lo menos no sentirse rechazado.

Es complicado, seguramente sí, pero la realidad nada fácil vale la pena, por eso no sigan el camino expedito, no pisen a los demás, trabajen en equipo, sean educados y amables, porque, esperemos que no suceda, pero la vida regresa todo lo que dimos y ofrecimos, si fueron cosas buenas, eso tendrás de vuelta y si obraste mal, bueno, creo que eso lo podemos dejar a la imaginación.

Así que si ni la situación actual que estamos viviendo, alejándonos de lo que nos gustaba, ni las miles de formas en que el universo nos muestra el camino a seguir nos hacen cambiar, amigo, estás tirando tu vida a la basura.