El recuerdo de la playa

Hace unos días me escapé unas horas a la playa a olvidarme un poco del ruido de los autos y camiones y de la ciudad y disfrutar de la paz y tranquilidad que solamente ofrecen el mar y la arena, pero al hacerlo no pude evitar recordar aquellos momentos de mi infancia cuando pasaba los veranos en el mismo lugar, en donde disfrutábamos sin otras preocupaciones más que llegar antes de que sirvan la cena; todo era fabuloso porque podías caminar por el lugar varios kilómetros sin problemas, conociendo nuevos amigos y pasando miles de aventuras explorando la zona. Sin duda épocas que jamás regresarán más que en el recuerdo.

Al llegar a ese sitio era imposible no comparar esos recuerdos con lo que estaba viendo, ya que la estampa era muy diferente de lo que estaba acostumbrado: los niños ya no caminaban con sus familias como un grupo, vestían con prendas más a la moda que cómodas, más entretenidos por tomarse la “selfie” que por disfrutar el momento y eso sin duda me hizo pensar que el tiempo ha pasado dejando una factura muy pesada que no solamente se nota en la modernidad de las poblaciones de la costa sino también en las personas, las prioridades y todo lo que nos rodea.

Se supone que este tipo de lugares son los que propician las condiciones para unir más a la familia, pero ya no está pasando como antes o no en la forma en que ocurría; tal vez soy un anticuado o vivo del recuerdo, pero creo que eso es lo que moldea nuestra forma de ser, nuestros deseos y aspiraciones, momentos felices son los que hacen y harán la diferencia.

En algún lugar que ya no recuerdo leí una publicación sobre ejercicios para tener una sana convivencia en las reuniones familiares y entre esas líneas encontré algunas ideas que no caerían mal en situaciones de este tipo, una de esas es dejar en una canasta todos los teléfonos celulares, ponerlos en modo avión o en silencio, utilizarlos solamente en caso de ser muy necesario y así desintoxicarnos de este vicio de la era “moderna” para disfrutar de las maravillas que nos regala la naturaleza, como las saladas aguas yucatecas, o enamorarse de la paleta de colores que ofrece un atardecer a la orilla del mar o quizá disfrutar de una fogata en la arena contando anécdotas de terror, que a pesar que nos ponían los pelos de punta lograban momentos inolvidables que se quedaron marcados por la eternidad.

Eso es lo que les propongo hacer: aprovechar ese tiempo libre que nos regalan el estrés, la escuela o el trabajo para hacerlo de utilidad, lejos de la televisión, la computadora o el celular y muy cerca de los parques, la playa y los espacios abiertos.

Sin embargo, de la forma que sea vamos a aprovechar cada uno de los segundos con lo poco o mucho que tengamos y qué mejor que hacerlo con los amigos o la familia.