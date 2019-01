Héroes con alas

Hoy desde estas líneas quiero revivir un noble acto que me marcó para siempre y estoy seguro que también a más de otra persona.

En esa ocasión comprobé que encontramos la bondad en todos los que nos rodean, incluidos aquellos hombres y mujeres de uniforme encargados de garantizar la seguridad: el personal de la Policía Federal en el estado.

Los hechos ocurrieron hace un par de años; en un evento me encontré con el representante de una agrupación que apoya a niños con cáncer y platicando con él me compartió la historia de Brandon, un pequeño que a corta edad se enfrentaba a la batalla de su vida contra esa enfermedad y no estaba dispuesto a ceder un solo espacio.

Brandon tenía un sueño: quería sentir lo que las aves al volar, despegar los pies del suelo y ser uno más con el universo; sin embargo las condiciones económicas y todo lo que su enfermedad representaba le hacían casi imposible vivir esta aventura.

Le compartí esta idea a personal de la Policía Federal que no dudó ni un momento en sumarse a esta causa y darle una sorpresa al pequeño piloto. Semanas más tarde me llamaron para hacerme cómplice de lo que le tenían preparado.

Como era de esperarse, nos anticipamos a la llegada de Brandon al edificio central del cuerpo de seguridad, donde lo uniformaron, le dieron algunos regalos y convivió con policías, quienes le contaban parte de su experiencia, pero lo mejor estaba por llegar, ya que subieron todos a una de las patrullas y se transportaron a una escuela ubicada en un poblado cercano a la ciudad; en el lugar había un despliegue de todas las herramientas con las que cuentan para salvaguardar la tranquilidad de los yucatecos.

Al ver la escena era imposible no conmoverse con los ojos llenos de lágrimas de alegría de este niño que había dado una increíble batalla al ver los potentes vehículos, al escuadrón canino, los accesorios policiacos todos distribuidos en la explanada del centro educativo, pero la sorpresa de la tarde estaba por llegar: de los cielos descendió como un ave la aeronave que lo llevaría a vivir la emoción de su vida.

Con una sonrisa nerviosa acompañada de un poco de temor y una alegría que no cabía en su pequeño cuerpo que resistió los embates del cáncer, lo ayudaron a colocarse cinturón y casco y a volar; por varios minutos Brandon vivió su sueño, lo que le motivaba a seguir en esta puja y que le regaló una carga extra de vitalidad así como fuerza para dar el empujón final y sorprendentemente así fue: un año después de ese memorable momento me encontré con su mamá, quien con un rostro pleno de alegría me confesó que su hijo había brincado la enfermedad, todo gracias a la emoción que le regalaron los elementos de la Policía Federal, que mostraron el otro rostro de su labor, humano, sensible y que demuestra la vocación y amor por su labor, pero sobre todo el compromiso para hacer el bien al prójimo, sin importar lo que esté de por medio.

Seamos un poquito más como ellos y las cosas a nuestro alrededor serán mucho mejores.