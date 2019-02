Pasta de campeón

A tu rompecabezas no le faltan piezas para ser feliz, solo que lo armes como debe ser, esta es una idea que ha viajado en mi mente en los momentos cuando el silencio se apodera del ambiente, pero como a toda idea me gusta darle un nombre, un rostro y una historia, no hay mejor exponente que Manuel Jiménez, atleta paralímpico múltiple ganador de reconocimientos por su destreza y habilidad para el lanzamiento de bala; seguramente el nombre suena familiar, pero cómo no si es el del flamante rey del Carnaval recién coronado.

Hace ya algunos ayeres llegué con él a visitar el CRIT Yucatán; al recorrer las instalaciones me llamó la atención la forma en que este joven practicaba previo a las competencias, ahí fue cuando decidí acercarme y saber cómo ha hecho para destacar en lo que hace. La única respuesta fue: “Con valor y ganas de salir adelante”; esos han sido los pilares para que el atleta que en ese entonces tenía 15 años pudiera brillar.

Sin embargo el camino no ha sido fácil, comenzando desde los primeros meses de vida, ya que el destino le tenía muchas cosas preparadas, pero ninguna al lado de su madre, que a los pocos meses de convivir con él falleció, quedando bajo el cuidado de quien se convirtió en su ángel guardián y protector, su prima Leni Balam, quien se sobrepuso al dolor y preocupación para darle todo para que el cielo no fuera el límite de sus sueños, aunque la vida tenía una prueba más: al poco tiempo, un diagnóstico de parálisis dictaba que su vida no sería como la de cualquiera.

Este pronóstico no detuvo el ímpetu guerrero que Manuel lleva en las venas y lo hizo años después al elegir el deporte como la herramienta para desarrollar su talento en las paralimpiadas, cosechando medallas que le dedica a su segunda madre, familia, amigos y entrenador, quienes sienten cada logro como propio, ya que en estos años ha participado en otras disciplinas además del lanzamiento de bala.

Sin duda es un chico carismático, alegre y que pocos sospecharían del difícil camino que ha pasado para llegar hasta donde hoy se encuentra; es querido por todos los que lo rodean y no es para menos ya que tiene muchos planes, sueños, metas que no está dispuesto a dejar.

Hoy le toca un nuevo mérito, una nueva responsabilidad, encabezar las carnestolendas representando a las personas con discapacidad, un mérito que a mi parecer es bien otorgado y que considero es parte de la recompensa a todo su esfuerzo.

Sin duda esta noticia me dio una gran alegría, pero verlo con el atuendo de rey de las fiestas y con una sonrisa de oreja a oreja es algo que llena de gusto el corazón y más cuando sabes que a pesar de que el mundo no es color de rosa existen personas dispuestas a colorear todo el alrededor para que los demás sonrían y ese es Manuel, un triunfador, líder y ejemplo de vida que se merece un enorme aplauso.