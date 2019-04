Estamos educados a aferrarnos, nos aferramos a las cosas, nos aferramos a los sueños, nos aferramos al dolor, al rencor, al amor. Y se nos olvida que cuando nos aferramos a algo nuestras manos están tan ocupadas en no soltar que no podemos recibir nada nuevo. Y pasamos años así, viviendo insatisfechos, pero con miedo a soltar, con miedo a lo nuevo. Nos conformamos con lo que tenemos en nuestras manos y no nos damos cuenta que hay un mundo de posibilidades frente a nosotros, que podríamos llegar a conocer, aprender y disfrutar si soltamos.

Cientos de personas se quedan en relaciones toxicas por miedo a la soledad, miles viven el dolor de una traición una y otra vez a lo largo de su vida por no soltar el rencor, laboran por años en un trabajo aburrido por miedo a no encontrar otro trabajo, aguantan el rechazo o burla de su grupo de amigos porque piensan que es difícil encontrar nuevos o mienten en redes sociales y presentan una vida interesante y divertida que no tienen, con el fin de aumentar los likes y sentirse populares.

Pero solo vivimos una vez y tenemos que hacer que esta vida cuente, que valga la pena, que nos llene de satisfacción y podemos hacerlo si comenzamos a soltar, si abrimos nuestras manos y nuestro corazón y recibimos cosas nuevas y al mismo tiempo compartimos lo que tenemos con otros.

Dice un frase hermosa de Khalil Gibran, filosofo libanes, “si amas algo déjalo libre… si vuelve a ti es que era tuyo y si no es que nunca lo fue”. Nos aferramos tanto a lo que creemos tener que a veces no nos damos cuenta que no lo tenemos, que no es nuestro, que en realidad las cosas y los momentos están ahí para disfrutarlos y no para atesorarlos, que cuanto más nos aferramos a ellos menos los tenemos. Creemos que podemos controlar a nuestros esposos, a nuestros hijos, nuestro entorno, pero en realidad nada nos pertenece, no podemos controlar los actos o sentimientos de los demás, no podemos hacer que nuestro entorno se comporte conforme a nuestras expectativas. Como nos aconseja la frase, debemos de dejarlos libres porque en realidad no podemos hacer otra cosa, tenemos que aceptarlos como son, tenemos que dejar que cada persona tome sus decisiones, tener respeto por su destino, por su camino o de lo contrario perderlos, porque sienten nuestro rechazo y nuestro afán de control.

Solo hay una cosa sobre la que tenemos control y somos nosotros mismos. Solo nosotros podemos decidir caminar el camino de la felicidad y de la serenidad. Solo nosotros podemos controlar nuestras reacciones, solo nosotros podemos decidir si nos aferramos a lo que nos tiene insatisfechos hoy o si abrimos las posibilidades a conocer nuevas opciones a enfrentar la soledad o a encontrar la felicidad, pero solo podemos encontrarla si abrimos nuestras manos y dejamos ir lo que las tiene ocupadas… si vuelve es que era para nosotros y sino es que nunca lo fue.