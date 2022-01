Corremos el riesgo de quedar atrapados en nuestra propia historia. Desde niños comenzamos a escribir un cuento, que es el nuestro y en él escribimos lo que creemos que nos gusta o que no nos gusta.

Desde que nacemos no sólo nos contamos nuestro cuento, sino que nuestros padres y otras personas que nos rodean comienzan a escribir sus propias historias sobre nosotros.

Al crecer tomamos estas historias que atan nuestras experiencias en el tiempo y creemos que nosotros las escribimos, lo hace nuestra mente, nuestros miedos, nuestros sueños. La mente pasa horas fijando historias, es el editor de nuestro cuento.

Nuestro cerebro filtra nuestras vivencias y nos hace tener certezas que tal vez no lo son, nos hace tomar opiniones ajenas y aceptarlas como propias, como verdaderas, aceptamos las limitaciones que escuchamos como si en verdad fueran nuestras limitaciones.

Escuchamos a alguien decir que nosotros no somos artistas, que nuestra mente es matemática, y entonces vivimos siempre tomando decisiones matemáticas y alejándonos del arte. Aceptamos esa y muchas otras verdades y no las cuestionamos. Y crecemos sintiéndonos torpes, tristes, fracasados y vamos escribiendo nuestra historia perdiéndonos de miles de bendiciones y cualidades que sí tenemos o que podríamos construir.

Lo que nos decimos que somos es sólo un manojo de supuestas verdades que algún día inventamos o escuchamos. Nos dejamos definir, en lugar de salir de nuestra zona de confort y permitirnos crecer o cambiar.

Todo lo que crees que no puedes cambiar no es verdad. Analiza tu historia. Dicen que vida sólo hay una, no tenemos tiempo para dejarla pasar, para no tomar las riendas de lo que nos decimos. Es nuestra labor cuestionar todas las verdades de tu cuento, todas las reglas que sigues, los valores que tienes.

Cada día comienza en una hoja en blanco, tus capítulos anteriores no condicionan tus logros en los nuevos, atrévete a cambiar de paisaje, de actividad, de sueños. Prueba nuevas comidas, nuevas habilidades. Tal vez tengas que enfrentar algunos capítulos de fracasos, de molestias, pero tendrás otros de agradables sorpresas, de felicidades inesperadas.

El final de la historia se escribe párrafo a párrafo. Los cambios siempre son posibles y también las reafirmaciones. Te puedes sorprender con volver a elegir las mismas cosas que elegiste en el pasado.

Los capítulos que ya se escribieron son cosa del pasado. Las decisiones tomadas sirven para aprender, para crecer. No luches con tu pasado, cuestiónalo, analízalo y haz los cambios y ajustes necesarios para que apartir de hoy cada capitulo, cada letra, cada punto y cada coma sean decididos con conciencia, no dejes que nadie más escriba tu historia, que nadie te diga qué puedes y qué no puedes hacer, eso sólo tú puedes decidirlo y sólo puedes saber lo que quieres conociéndote a ti mismo.

Toma la pluma y comienza a escribir una nueva historia, que comienza hoy y que te llevará al autoconocimiento y a la realización.