El espíritu es eso grandioso que todos tenemos dentro, pero que en muchas ocasiones no podemos o no sabemos escuchar. La voz de la mente es tan poderosa que lo opaca. El ruido que hacen el miedo y la ansiedad nos distraen y entonces comenzamos a perder la fe y la confianza en todas las habilidades y los dones que tenemos.

Y la vida pasa y nos desperdiciamos, desperdiciamos nuestro tiempo corriendo tras un ideal, un sueño; desperdiciamos el valor de nuestros hijos y su compañía por no aceptarlos, por no mirarlos, por no mirarnos, por no descubrir dentro de nosotros eso valioso que tenemos y que no sabemos ver y que tampoco sabemos ver en el otro.

Cuando nos negamos a mirar realmente dentro de nosotros, dentro de las personas que nos acompañan en el camino, nos quedamos con lo evidente, con lo aparente, con el exterior, y creemos que eso los define y nos define, pero en realidad somos mucho más que las circunstancias que nos rodean, mucho más de lo que parecemos.

Nuestro espíritu, el espíritu de cada quien, es eso que tenemos que nos hace grandiosos, que en ocasiones no vemos o que ignoramos, pero que definitivamente vive en nosotros. Es lo que nos da sentido, y si nos tomamos el tiempo de mirarnos, de escucharnos, lo podemos ver y potencializar.

Estamos educados a oír con la intención de contestar, en lugar de escuchar con la intención de comprender, por eso a veces grandes verdades y grandes talentos pasan desapercibidos porque nadie los nota.

Tenemos que aprender a gozar el silencio, a disfrutar de la soledad, por que ahí es donde podemos escuchar a nuestro cuerpo que nunca miente, pero que no sabe imponer su voz al ruido que siempre nos rodea.

Nuestro cuerpo habla un lenguaje simple, sin complicaciones, pero la voz de nuestro ego, de la educación, los condicionamientos sociales y el peso de las expectativas a veces lo eclipsan y provocan una división entre nuestro espíritu y nuestra realidad, y en esta división muere nuestra espontaneidad y nuestra creatividad.

Comencemos a escucharnos a nosotros mismos y a los demás, a ver en la mirada lo que nuestras palabras callan y que tantas veces ocultamos, descubramos nuestros talentos y ayudemos a los demás a descubrir y potencializar los suyos. No hay espacio para odios, envidias o resentimientos, la felicidad crece cuando se comparte, cuando se goza.

Aprecia y honra a tus talentos, ama tus limitaciones porque al comprenderlas y comprender las de los demás comienzas a vivir con compasión, empiezas a conocerte y a aceptarte como un todo a ti y a los demás, y de este principio de aceptación y de respeto, de escuchar y comprender es donde surge la felicidad orgánica que es la recompensa que estamos buscando y sólo debemos darnos el permiso de disfrutar, porque en realidad siempre ha estado con nosotros, sólo necesita que nos atrevamos a vivirlo, a aceptarlo, a disfrutarlo, está en ti esperando ser descubierto. Haz silencio del ruido exterior y atrévete a escuchar y a amar tu voz interior.