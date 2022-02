La depresión, uno de los grandes males de la época

La depresión es una de las grandes y más comunes enfermedades de nuestra época. Aunque generalmente tiene raíces médicas y requiere ser tratada con medicamentos y de manera profesional, muchas veces la tristeza y desesperanza que nos acompaña puede ser disminuida, curada o al menos vivirla de una manera menos dolorosa si nos damos cuenta a tiempo y comenzamos a luchar contra ella.

Dos años de pandemia y distanciamiento no han ayudado, nos han hecho sentir más solos, sentir menos esperanza, han agravado los problemas que ya nos aquejaban. La depresión no es lo mismo que la tristeza. La depresión es la melancolía patológica. La tristeza, la pena y el duelo tienen un motivo, duran un tiempo determinado, diferente para cada persona.

Casi siempre una depresión severa aparece a partir de un duelo o una pérdida, o enfrentarse a frustraciones constantes. Puede aparecer poco a poco con diferentes eventos o puede desencadenar una predisposición genética, estos sentimientos y experiencias negativas van minando poco a poco el estado de ánimo hasta hundirse en la depresión.

Hay personas que enfrentan las mismas dificultades y logran elaborar un duelo que con el tiempo les permite regresar a la serenidad, pero hay otras que no pueden salir de este estado de melancolía general. En esto influye mucho el grado de integración de la personalidad que la persona había logrado antes de enfrentar las dificultades y las pérdidas.

Desde que nacemos comienza a formarse nuestra personalidad, una base segura se va conformando con las vinculaciones suficientemente estables o próximas con nuestras figuras de apego, con las personas más cercanas e importantes a nuestra vida. Las experiencias sociales a las que nos enfrentamos, la forma en que nos sentimos aceptados o rechazados, las situaciones de sometimiento crónico, el enfrentarnos al alcoholismo, ya sea propio o de alguien cercano, la marginación, el rechazo y otros muchos factores nos van predisponiendo a sufrir depresión. Y también hay factores genéticos que te pueden llevar a depresiones crónicas que requieren tratamientos médicos.

Pero algunas depresiones se pueden evitar o curar con prevención primaria, atendiendo nuestros duelos cuando comienzan, viviendo más en el presente, pidiendo ayuda a la familia, preocupándonos por nuestro cuerpo, haciendo ejercicio, apoyándonos en amigos y aceptando la ayuda profesional cuando ésta es necesaria.

Muchas veces la persona que comienza a sufrir depresión no tiene la capacidad para observarse a sí misma para ver las señales de alarma. Estamos inmersos en el dolor y no podemos ver el camino que tomamos, ni que necesitamos ayuda, y es entonces cuando los amigos y familiares pueden hacer mucho con nosotros.

La compañía cuando enfrentamos el dolor es básica, pero debe ser respetuosa, que no ofrezca soluciones fáciles o milagrosas, que no sólo nos diga que somos fuertes y podemos salir adelante, sino una compañía que entienda que para vivir el duelo tenemos que sentir dolor, que comprenda nuestras vivencias y sentimientos, que nos trate con solidaridad, con compasión; que nos dé el espacio para asimilar nuestra pérdida, pero que no deje de observarnos para ver las señales de alarma. Y ayudándola a pedir ayuda si su condición se vuelve crónica. Hay especialistas que saben cómo apoyar, cómo ayudar, y debemos de pedir consejo cuando la persona no puede abandonar su estado melancólico.

Una manera de ayudar a nuestros seres queridos es escuchar. Pero no para contestar, sino solamente escuchar, con nuestros sentidos, con nuestro corazón. Ayudar a la persona en duelo a hacer ejercicio, a poner atención en su cuerpo y en las señales que manda, preocuparnos por que tenga a su disposición comida sana, que siempre sepa que estamos cerca, pero respetando sus tiempos y las dosis de compañía que necesite.

Vivir el presente se vuelve primordial, si nos estancamos en el pasado la depresión no nos dejará, si nos enfocamos en el futuro la ansiedad nos dominará, tenemos que aterrizar en el día a día, en el momento, en la respiración, en superar el dolor actual, en abrazar los recuerdos y agradecer lo vivido. Encontrar en los recuerdos lo que nos ayude a salir.

Hay mucho que podemos evitar no sólo en problemas emocionales, sino también corporales, poniendo atención a nuestro cuerpo, a las señales, haciendo ejercicio, llevando una vida más sana y procurando fortalecer nuestras relaciones personales, atacando los problemas a tiempo y escuchando a nuestro corazón. Y cuando no podamos poner en práctica estos consejos, cuando la melancolía y el dolor se extiendan a todas las partes de nuestra vida, pidiendo ayuda profesional.