“La vida es un ciclo, nuestro ADN es casi el mismo ADN de los árboles y de otros seres vivos. Nosotros necesitamos lo que el árbol exhala y el árbol necesita lo que nosotros exhalamos. Ningún ser vive aislado, todos somos parte de un ciclo, estamos conectados, compartimos un mismo destino”, dice Cuervo Rojo, un anciano nativo americano.

Nuestro cuerpo es 95% agua, de la calidad que consumamos dependerá la salud de nuestro cuerpo, por lo tanto, también compartimos destino con los ríos y lagos. Nada de lo que sucede en el mundo es asilado o nos afecta sólo a nosotros. La religión nos ha hecho tener la creencia equivocada de que Dios creó todo para nosotros, que somos los reyes de la creación, pero en realidad somos un ser más en el ciclo de la vida, y lo más importante es la vida, ésta prevalecerá pase lo que pase, así que, si el ser humano persiste en sus acciones destructivas hacia la naturaleza, si insiste en no saber convivir ni coexistir, la vida misma se tomará el trabajo de hacernos a un lado.

Debemos aprender a fluir con la naturaleza, todos somos espíritu, los animales, las plantas, los seres humanos, el agua y el viento. Somos parte de la misma cosa, lo que nos afecta a nosotros afecta a los demás y viceversa, si cuidamos de la naturaleza, es como cuidar de nosotros mismos. Parecería un acto altruista el luchar contra la contaminación, pero en realidad es un acto de supervivencia.

En la antigüedad, las tribus indígenas vivían cerca de la tierra y de la naturaleza, por eso se daban cuenta de cómo cada uno de sus actos afectaba a todo el universo. Hoy vivimos muy lejos de la naturaleza, nuestros hijos nunca han visto un huerto, no han cortado las verduras de la planta, no la han sembrado ni la han visto crecer, no saben cómo le afecta la sequía o las heladas porque no lo ven. Si la sequía afectó los plantíos de Michoacán, entonces conseguimos granos de Chiapas, y así creemos que vivimos en un mundo de recursos ilimitados; usamos árboles para hacer nuestras casas, pero no nos preocupamos de que se vuelvan a plantar. Estamos muy lejos de la naturaleza y eso nos da una sensación de falsa seguridad.

Hay muchas especies que ya se han extinguido, pero aún quedan muchísimas viviendo con nosotros, cada una tiene un valor y un papel en el ciclo de la vida. La supervivencia de otras especies está entrelazada con la nuestra, necesitamos árboles y plantas porque producen oxigeno que necesitamos para vivir; los árboles y plantas para reproducirse necesitan insectos y pájaros para la polinización, estos a su vez necesitan agua limpia y bosques en dónde habitar.

Nuestro ecosistema tiene un equilibrio muy delicado, que se mantiene a sí mismo pero que es muy fácil de perder. Debemos empezar a ver más allá de nosotros mismos y de nuestro confort. El mundo no debe existir para mantener nuestro estilo de vida,sino que debemos encontrar un estilo de vida que nos permita seguir coexistiendo con el mundo.