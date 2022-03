La respuesta no debe ser la violencia

Vivimos en un mundo que está transitando hacia la violencia. Queremos igualdad, seguridad, reconocimiento, respeto, pero al no recibirlo queremos exigirlo de manera violenta.

La violencia nunca está justificada, ni siquiera cuando la causa que defendemos es justa, ni siquiera cuando es para defenderse de la injusticia. Necesitamos encontrar mecanismos de negociación que nos permitan admitir y respetar el punto de vista de la otra persona, sus necesidades, sus principios.

Debemos exigir respeto y tolerancia, pero debemos hacerlo respetando y tolerando la opinión de la otra persona, entendiendo sus circunstancias.

En ocasiones se torna difícil, ya que al recibir una agresión sólo podemos pensar en regresarla con la misma o más violencia. El problema de esto es que genera una espiral que nos llevará a ser una sociedad más violenta.

El ejemplo más reciente fue la ceremonia de los Óscar. Por tradición, a través de los años, en la entrega de este premio siempre se han hecho bromas muy pesadas a los asistentes. Por más que se promociona que el bullying no es una práctica aceptada, los comediantes logran arrancar risas de los asistentes burlándose de los problemas de alguien. Y es fácil reírse cuando uno no es el blanco de las burlas.

Definitivamente, nadie debería hacer una broma sobre la enfermedad o el aspecto físico de otra persona. Esto es agresión. La persona que está al frente del micrófono tiene el poder, el poder de humillar o de hacer reír, y él puede elegir la manera en que lo hace. De un tiempo para acá, la verdad es que se ha ido perdiendo el respeto al prójimo y cada vez las bromas son más insensibles, el lenguaje es más violento.

El pasado fin de semana, el presentador de los Óscar se atrevió a hacer una comparación entre una de las asistentes y un personaje de una película que aparece en pantalla rapada. La agraviada, Jada Pinket, actriz, productora y esposa de Will Smith, que en ese momento estaba nominado al Óscar como mejor actor, padece una enfermedad que le ha producido alopecia o pérdida del cabello. Nadie debería bromear sobre esto y menos frente a miles o millones de personas en televisión. Definitivamente, la conducta del comediante Chris Rock es inaceptable. Pero la respuesta también lo fue.

Inmediatamente, Will Smith se puso de pie, caminó al frente y le propinó una bofetada al comediante. Contestar una agresión con otra agresión tampoco es aceptable. Él pudo pararse y exigir una disculpa, pudo salir del lugar en protesta a una mala broma, pero contestar agresión con agresión es la peor de las respuestas.

Toda agresión debe ser rechazada. Somos una sociedad que se considera avanzada, pero que no ha encontrado mecanismos eficientes para exigir justicia, igualdad y respeto. La violencia de genero sigue existiendo, cientos de mujeres mueren todos los días sólo por ser mujer, las preferencias sexuales son muchas veces menospreciadas y agredidas por no ser comprendidas, pero no se puede exigir respeto hacia algo agrediendo a la gente.

Quienes piden respeto por la vida animal, muchas veces lo exigen atacando a las personas que lastiman a un animal. Entiendo la desesperación, pero la ley del talión, “ojo por ojo”, solo nos llevar a vivir en un mundo de ciegos o de tuertos.

Los ejemplos se ven a diario: estadios de futbol en los que los fanáticos se agreden unos a otros por no estar conformes con los resultados; personas agredidas por pensar diferente que otras; burlas y bullying en las escuelas en todos los niveles; países que creen que pueden resolver sus diferencias mostrando su supremacía militar; personas que responden con golpes a una agresión verbal; individuos que creen que tienen derecho de agredir a otro sólo para hacer reír a un auditorio; esposos que creen tener derecho de golpear a sus parejas porque son más fuertes.

Nada justifica la violencia y debemos de empezar a estudiar sus raíces y sus causas. Hemos vivido una época muy difícil para todos, la pandemia de coronavirus nos está dejando con muchos problemas emocionales como resultado de dos años de aislamiento, complicaciones económicas, por haber vivido violencia dentro de nuestros hogares.

Es nuestra responsabilidad como sociedad buscar ser más comprensivos, más abiertos a entender otros tipos de valores, de vidas, de decisiones. Trabajar en encontrar mecanismos de mediación, regresar a respetar al prójimo. Las palabras importan, y lastiman. No podemos hablar sin respeto, porque esto nos va llevando a acumular más ira. La violencia está en escalada y debemos comenzar a encontrar otras maneras de encauzarla.

La educación juega un papel muy importante en este intento de reducir la violencia. Es en la familia donde los niños aprenden a solucionar sus problemas, ahí se aprende a mediar. No podemos aceptar la injusticia, pero tampoco podemos exigirla de manera violenta, los niños aprenden con el ejemplo. Es necesario aprender a escuchar, a respetar. Eliminar las palabras agresivas, gestos amenazantes, golpes. Fortalecer a las instituciones y a las reglas que regulan la violencia y la injusticia.

El camino por recorrer es muy largo, pero debemos comenzar a dar los primeros pasos, a no aceptar las injusticias, no reírnos de bromas crueles, no devolver las injusticias con golpes. Poco a poco debemos erradicar las respuestas violentas de nuestro entorno y encaminarnos a una sociedad más pacífica y respetuosa.