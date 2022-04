Pareciera que estamos rodeados de información: con una búsqueda sencilla podemos averiguar cómo luce una persona, cuáles son sus actividades más recientes, quiénes son sus amigos, cuándo es su cumpleaños.

Checamos constantemente nuestras redes sociales para estar al día, sentimos que de esta manera estamos pendientes de nuestros amigos. Pensamos que si ponemos un “me gusta” en su última foto él sentirá nuestra amistad; que si ponemos “me importa” en un comentario en el que habla de una pérdida él sentirá nuestro apoyo; que si compartimos su imagen pidiendo ayuda ya lo ayudamos. Y de pronto nos damos cuenta de que personas muy cercanas a nuestro corazón, que de verdad nos importan ,llevan meses luchando con la soledad, que se han quedado sin sentido de vida, han pasado por momentos difíciles y nosotros nos habíamos quedado con su foto de perfil en la que salía sonriendo.

Ya es momento de darnos cuenta que los amigos de las redes sociales no son en verdad nuestros amigos, o al menos no todos. Y que nosotros tampoco estamos al pendiente de la vida, las alegrías y las penas de las personas que nos importan.

Nada sustituye el abrazo de un amigo en tiempo difíciles, nada es mejor que festejar con una rica comida en compañía de nuestros seres queridos los momentos felices. No podemos hablar de lo que sentimos o de lo que verdaderamente estamos pasando, más que viéndonos a los ojos, pudiendo interpretar los signos no verbales, ver en el fondo de la mirada por lo que verdaderamente está pasando nuestro ser querido.

La pandemia nos dejó con una vida diferente a la que habíamos planeado, a la que creíamos tener. Tuvimos que vivir casi dos años de asilamiento, de aplazar sueños, de vivir frustraciones y miedos. Muchos hemos podido reinventarnos, hemos podido encontrar de nuevo razones para vivir, motivación para crecer, alegría en los momentos diarios y en los pequeños milagros. Pero muchas personas no han podido salir de la depresión, se han encontrado con que, además de la soledad ahora, tienen que vivir sin trabajo, sin seres queridos que se nos han adelantado.

Para poder reinventarte, para encontrar de nuevo el sentido de la vida, hace falta voluntad y muchas personas se han quedado sin ella, han perdido la esperanza y no encuentran el camino. Debemos estar más pendientes de nuestros seres queridos. Si bien es cierto que no podemos solucionar los problemas de todos, sí podemos ser su apoyo en momentos de dificultad, una luz de esperanza en momentos difíciles y una inspiración para quienes no ven la salida, para quien está pensando en darse por vencido, que no encuentra una razón para salir de su casa cada mañana.

Las soluciones no son sencillas, no basta decir frases alentadoras como: “siempre hay una luz al final del túnel” o “siempre la hora más oscura es la que precede al amanecer”, no es cuestión de “echarle ganas”, en ocasiones se requiere ayuda profesional. Pero siempre se agradece a una persona que sepa escuchar, que nos ayude a ver nuevas salidas, que nos abra las opciones o que simplemente nos acompañe en nuestras horas oscuras.

No podemos quedarnos con lo que vemos en las redes, la mayoría es una mentira de una vida que se desearía vivir, de una alegría que no se siente. No nos quedemos con la forma y vayamos al fondo, sobre todo con quienes en verdad nos importan. Dediquemos una hora para hacer llamadas, pero escuchando desde el corazón, acompañando de verdad y no sólo estando presentes pero viendo nuestro teléfono o con nuestra mente en otro lado.

Para muchos, el nuevo sentido de la vida lo pueden encontrar en ayudar: ayudar a nuestro sobrino, cuidar a nuestra mamá, cooperar en el albergue de la localidad. Hay mucha gente con necesidades y nuestro corazón se sentirá más feliz cuando encuentre que puede ayudar y ser la diferencia para alguien. No esperemos a que sea tarde, a que ya no podamos ayudar. Estemos presentes, escuchemos con el corazón.