Cómo encontrar tu serenidad

Hay temporadas en la vida que parece que todo nos sonríe y sale de acuerdo con nuestros planes, en esos momentos parece muy fácil disfrutar la vida y ser feliz. El chiste es aprender a lograr un estado de serenidad y felicidad aun en los momentos difíciles, cuando enfrentamos pérdidas o la suerte nos da la espalda. Por eso es necesario comenzar a familiarizarnos con ciertas prácticas que nos ayudan en momentos difíciles.

Lo primero es analizar nuestro presente. Siempre es un buen momento para concentrarnos en el hoy y darnos cuenta qué cosas tenemos de las que podemos agradecer y luego hacer planes para el futuro. Siempre, aunque en ocasiones sea muy difícil, siempre, hay algo por lo que dar gracias. Puede ser simplemente por respirar, por despertar, por la naturaleza que nos rodea, por la comida. Hay cientos de razones para agradecer. En ocasiones será fácil, tendremos muchas cosas que agradecer; en temporadas difíciles, de duelo, de soledad, será más complicado, pero si buscamos con detenimiento siempre encontraremos algo a lo que asirnos, un motivo de agradecimiento. Siéntate, estudia tu presente y agradece a Dios, a la vida, a la suerte, a ti mismo.

Una vez que hayas agradecido, piensa, ¿qué quiero hacer ahora?, ¿qué me hace sentir vivo?, ¿qué me ha impedido hacerlo?, ¿por qué no me atrevo? Nos dejamos llevar por la presión social que nos dice que el éxito se puede medir en posesiones, en propiedades, en logros económicos, cuando en realidad es en vivir, en compartir, en ayudar, en disfrutar en donde podemos encontrar la satisfacción.

Si todavía no has encontrado tu camino, si no sabes qué tienes para darle a los demás, si no has sentido que eres valioso y puedes encontrar la felicidad, hay ciertos pasos que los expertos nos recomiendan para encontrar el sentido de la vida.

Primero, replantear tus creencias. Tal vez creciste con muchas reglas e instrucciones de lo que debería ser, de qué te debe gustar, qué es lo que debes hacer. Detente, aísla esa postura enfermiza que te puede llevar a la envidia o a la rabia y comienza a tener una actitud positiva, receptiva, confiada. Ábrete a nuevas posibilidades, a nuevas habilidades y tal vez te sorprendas encontrando el éxito y la satisfacción en donde nunca lo imaginaste.

Vive en el ahora, concéntrate en el momento presente, vive con conciencia, aprende a escucharte y a respetarte. Vive hoy, como si éste fuera tu último día, despierta tu capacidad de asombro y permítete concentrarte sólo en el momento que estás viviendo, respira y siempre agradece.

Establece prioridades. Es imposible cumplir con todos los pendientes, es importante que decidas qué es más importante para ti y que respetes los momentos de cada proceso. Ordena tu mente y establece orden y tiempos para cada actividad en tu vida. No olvides reservar tiempo para algo divertido o para pasarlo en familia o con amigos. Estas actividades también merecen un tiempo planeado para dedicarles.

Tu alimentación y salud son las bases de tu estado de ánimo y de tu energía. Decide comer de una manera más sana, haz ejercicio todos los días, aunque sea una caminata de 30 minutos. No tienes que empezar con grandes cambios, puedes ir poco a poco; deja de comer pan blanco y comienza a comer integral, no tomes refresco en la comida y acompáñala con un vaso de agua, sube las escaleras de tu edificio en lugar de usar el elevador. Cuando comiences a sentir los beneficios de los pequeños cambios, te animarás a seguir este camino.

Cuida tus vínculos, dales tiempo a las relaciones auténticas. Disminuye las horas que pasas en tus redes sociales y dedícale tiempo a las personas que te rodean y que son importantes para ti. Estas personas son las que estarán ahí para ti en momentos difíciles, así que fortalece tus relaciones y fíjate estar ahí para ellos en sus momentos difíciles también. Renuncia a tus prejuicios y acepta a las personas como son, aprende a escuchar y, sobre todo, perdona y sigue adelante, no cargues rencores.

Sé generoso, no sólo con dinero, también con tu tiempo, con tu aceptación, con tu compasión. Ten empatía con las personas y encuentra qué tienes tú que puede ayudar a otros. Comparte y ayuda, practica el altruismo.

Dedica tiempo a la naturaleza, siempre nos sorprende y nos enseña cosas bellas. Rescata tus talentos y encuentra hobbies que te ayuden a pasar el tiempo y enriquecer tus momentos. Y sobre todo, detente, respira, abrázate a ti mismo. Un cambio interior es capaz de darte la fuerza e influir en tus pensamientos y en tu vida. Nunca es tarde para encontrar motivos para la serenidad y la felicidad.