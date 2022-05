Decía Carl Jung que “las personas podrían aprender de sus errores si no estuvieran tan ocupadas negándolos”. Es increíble la cantidad de tiempo que destinamos a explicar que nosotros no nos equivocamos, que alguien más tuvo la culpa, que no es nuestra responsabilidad.

Sería mucho más productivo entender que hay un problema, no importa quién lo ocasionó, y dedicar tiempo a buscar la solución. Pero estamos educados a reaccionar, en lugar de a escuchar. Nuestro ego se siente lastimado cuando alguien nos señala un error; es cierto que no siempre cuando otra persona dice que te equivocaste está en lo correcto, pero siempre nos da una pauta para la reflexión, para pensar en nuestros sentimientos, en lo que realmente queremos y en la responsabilidad que tenemos sobre nuestras decisiones.

La respuesta más pronta que viene a nuestra mente es, tal vez, “tú no me lo pediste”, “tú me dijiste que así lo hiciera”, “no tuve tiempo” o “así lo hago yo” o “yo tengo otros datos”; en cualquier escenario, lo mejor es analizar el problema al que estamos enfrentándonos y ver si podemos solucionarlo y hacerlo mejor; si podemos ayudar en caso de que la responsabilidad no haya sido nuestra.

Pero la mayoría de las personas elige la negación, no sólo de la responsabilidad, sino del problema en sí. Así no se puede llegar a una solución y se pierden horas valiosas buscando quién es el responsable.

Analizamos muchos problemas y circunstancias de nuestra vida buscando responsables en el pasado, en unos padres ausentes o en unos muy presentes, en las injusticias y dolores pasados, en circunstancias que sucedieron talvez hace 20 años, pero que siguen rigiendo nuestras respuestas y nuestra vida.

En casi todas las conversaciones en las que alguien no logró algo, lo que sea: bajar 10 kilos, ganar el primer lugar o terminar el trabajo a tiempo, están plagadas de excusas o de situaciones que sucedieron hace mucho tiempo y a las que permitimos que sigan afectando nuestro presente.

Si bien es cierto que enfrentar situaciones adversas es difícil y dejan huella en nuestra personalidad, también es cierto que siempre podemos tomar las riendas de nuestra vida, de nuestro destino y de nuestro propio éxito y felicidad.

Cuesta trabajo, sobreponerse a circunstancias adversas, y además representa un gran esfuerzo, muchas veces aun con el apoyo de profesionales, pero también es cierto que no superarlas es mucho más difícil.

Cargar con una infancia infeliz toda la vida te puede llevar a la depresión y a la soledad, no superar que te hicieron bullying por tener sobrepeso de niña te puede llevar a toda una vida de mala salud por no tomar las decisiones correctas.

Ir avanzando por el camino de tu vida, con la vista fija en el pasado, buscando con lupa responsables en lo que ya fue, puede llevar a tropezarte con nuevos obstáculos que se atraviesan en tu camino. Negar tu pasado tampoco sirve, porque hay muchas lecciones que aprender en él, pero no le permitas que sea un lastre en tu vida.

Si justificas tus fracasos con tu pasado, tampoco podrás festejar tus triunfos. Vive el hoy, acepta tus responsabilidades, aprende a buscar en las palabras de otros la verdad oculta que puede ayudarte a aprender y a crecer.

De nada sirve tener un buen pretexto a la mano del porqué nos equivocamos, tampoco sirve negar nuestros errores o buscar culpables. Si de verdad queremos crecer, debemos aprender, aceptar y escuchar a los demás y a ti mismo; enfrentar nuestras equivocaciones o defender nuestros aciertos, pero siempre mirando al presente y al futuro, porque el pasado sólo nos sirve de referencia, de experiencia, nunca de pretexto o justificación para no alcanzar la felicidad y la serenidad presente.

Atrévete a tomar las riendas de tu vida, de tu felicidad y de tu paz interior.