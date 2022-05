Mis hijos me agradecen haber sido su mamá, pero en realidad yo les agradezco a ellos todo lo que han traído a mi vida.

La verdad, nunca hubiera pensado todo lo que era capaz de hacer y de sentir, antes de tener a mis hijos. Ellos se convirtieron en mi motor y en mi fuerza. La vida se llenó de colores y de posibilidades que nunca imaginé.

El ser madre me llevó a reconocer el gran valor de mi mamá. Ella que con su ejemplo nos enseñó a amar de manera incondicional, a estar siempre presente y siempre con amor. Fui muy afortunada de tener unos padres que me dieron una infancia feliz y despreocupada, que me permitieron crecer y convertirme en la mujer que hoy soy.

Ser mamá es conocer el amor más grande que podemos sentir, es saber que no hay imposibles y que siempre hay una esperanza. Es aprender a soltar y a sentirte orgullosa de su vuelo. Es verlos volar y admirar su historia.

A veces no puedo creer que ya pasaron 31 años. Verlos crecer y adquirir su propia personalidad ha sido una hermosa historia compartida. Porque ser padres, en mi historia, ha sido cuestión de dos. Hemos podido hacerlo juntos, decidir en equipo y fortalecernos uno al otro.

Hoy veo a mis hijos ser padres y me reconozco en algunos momentos, pero también aprendo en otros. Para ser papás no hay una receta correcta y sí cientos de posibilidades. Pero cada madre toma sus decisiones basada en el amor; por eso, aunque a veces nos equivocamos, se entiende que lo hicimos lo mejor que pudimos. Dicen que la vida no viene acompañada de un manual, viene con una mamá que nos enseña a entenderla y a vivirla.

No siempre es fácil. Reconozco a mi alrededor muchas historias de dolor y esfuerzo, de mujeres que tuvieron que postergar sus sueños por apoyar y estar para sus hijos. Mujeres para las que ser madre ha significado grandes esfuerzos, mucha aceptación y mucho trabajo. Pero para todas las mamás que conozco ha valido la pena el privilegio de acompañar a los hijos, verlos crecer o recordarlos y guardarlos siempre en el corazón.

El mundo ha cambiado mucho y hoy hay una nube de desesperanza sobre los jóvenes. Muchos no quieren tener hijos, y se entiende, después de una pandemia, de problemas económicos, de muchas historias de haber crecido en familias disfuncionales.

Sí, son tiempos difíciles y cada quien tiene que decidir su propia historia, en mi caso ser mamá me llenó de satisfacciones y de amor, pero sé que no es el único camino y es una decisión individual.

¡Felicidades! a todas las mamás.