Alex Rovira, escritor y comunicador, dio una plática muy enriquecedora en la que comenzó refiriéndose a un dicho de Marcel Proust: “Aunque nada cambie, si yo cambio, todo cambia”. Con esto se refiere a lo increíble que es que si nosotros cambiamos, también nuestra percepción, y esto nos hace ver que en realidad la base del cambio está en nosotros. No debemos desgastarnos tratando de cambiar al mundo, debemos concentrarnos en nuestra actitud y en nuestros actos, y si logramos cambiar, todo cambiará.

El cambio te lleva a ver la realidad desde otra perspectiva y abrirte a nuevas posibilidades, que siempre estuvieron ahí, pero no eras capaz de ver.

Debemos hacer un gran ejercicio de conocimiento interior. Olvidar todo lo que nos dijeron que no podíamos o no debíamos de hacer y replantearnos qué cosas valen la pena intentar, por cuáles vale la pena arriesgarse y luchar. Porque el que cree que puede, puede más que el que realmente tiene la habilidad para hacerlo. Porque al creer que puedes, lo intentas, y al intentarlo abres un mundo nuevo de posibilidades.

Él menciona que son diferentes los que saben que los que creen, y para ejemplificarlo nos dice que todos sabemos que la muerte llegara algún día, pero no todos lo creen. Los que lo creen, ya sea porque les tocó de cerca alguna muerte o alguna experiencia, viven su vida de un modo diferente.

Desde que nacemos y a lo largo de la vida tenemos gente alrededor que nos habla de lo que no podemos hacer, en ocasiones con buenas intensiones, pero no debemos dejar que estas creencias nos limiten. Somos capaces de mucho más de lo que creemos, y sobre todo de lo que la gente cree que podemos.

La palabra educación significa sacar de adentro. Estos es algo fundamental, porque quiere decir que hay cosas valiosas dentro de nosotros, que debemos ir dentro de nosotros para encontrar nuestras habilidades y nuestro poder. Si nos quedamos con lo que los demás nos dicen que tenemos o que podemos hacer, quizá perdamos nuestro verdadero tesoro interior.

Y en realidad no hace falta ser un genio para ser genial. El escritor Christian Gálvez usa esta frase para entender cómo Leonardo Da Vinci es considerado un genio, pero en su infancia fue disléxico, diagnosticado como bipolar, fracasó en varios intentos, sin embargo, al final de su vida logró el éxito y es considerado un genio. Si él se hubiera permitido dejarse vencer al primer fracaso, al primer diagnostico adverso, no lo consideraríamos hoy un genio. La historia de Da Vinci está marcada por su ingenio, pero su historia es de lucha, de insistencia, una historia de no dejarse vencer. No se conformó con lo que dijeron de Él, tampoco de que las personas lo consideraran un fracasado, él siguió, y gracias a su curiosidad, perseverancia, pasión y sacrifico logró el éxito y pasó a la historia. Son estas características las que nos pueden llevar a nuestro propio éxito, al conocimiento de nosotros mismos, a nuestra propia felicidad y plenitud.

No nos dejemos vencer por el fracaso, dicen que hoy son tiempos difíciles, y lo son, siempre lo son. Hemos estado confinados dos años, la mayoría hemos sido afectados en nuestros ingresos, pero hoy podemos encontrar nuevos caminos, nuevas habilidades.

Todo el mundo cambió y ahora nos toca a nosotros buscar nuevas oportunidades, nuevos cambios de acción, no darnos por vencidos, nos toca insistir, buscar, mejorar nuestra resiliencia, ser más fuertes que nuestros obstáculos, buscar nuevos caminos.

Si no te gusta la realidad que hoy vives, si no te gusta cómo te ve la gente, si en ocasiones no te gusta ni cómo te ves tú mismo, es momento de cambiar, de conocerte y convertirte en la persona que te gustaría ser.

Si tú cambias, todo cambia. Y en realidad el único cambio que está en tus manos es el tuyo, el de tu manera de reaccionar, el de tu manera de actuar. Nunca es tarde para cambiar, comienza hoy mismo.