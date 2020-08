Por años he creído que la ociosidad y el aburrimiento son necesarios para que despierte nuestro yo creativo, pero inmersos como estábamos en una sociedad a la que solo le importa el rendimiento y la productividad, esta idea sonaba peligrosa y a quien la mencionaba se le tachaba de holgazán o perezoso.

Hoy la pandemia nos ha obligado a bajar el ritmo, nos quitó de la autopista de el rendimiento y el perfeccionamiento , y nos dejó, por mucho tiempo, metidos en nuestra casa y por primera vez con mucho tiempo para poder dedicar al ocio y al descanso.

Todo nuestro alrededor estaba diseñado para que siempre queramos más, para que llenemos nuestro tiempo; tenemos teléfonos inteligentes, aplicaciones, organizadores de tareas, cursos de especialización. Todo el tiempo estamos en constante perfeccionamiento o en constante ocupación, corriendo de un lado a otro, de una actividad a otra y en el poco tiempo que queda entre una y otra tenemos las redes sociales para ocupar nuestro cerebro y nunca aburrirnos.

Todo se mide por resultados, por logros, por qué publicación llegó a mas personas, ¿qué tan bien lo hacemos? y ¿cómo poder hacerlo mejor? Hasta con los hijos nos pasa, que los tenemos apuntados a cientos de actividades extraescolares por que nos da miedo que tengan tiempo y lo que pueden decidir hacer con el, no queremos que se aburran, como si el aburrimiento fuera un monstro terrible que solo puede producir cosas negativas.

En este hacer sin detenernos, en esta vida que va de correr de una actividad a otra checando nuestra agenda y sin querer perder ni un segundo de nuestro valioso tiempo, se nos ha olvidado conectar con nosotros mismos. Tenemos que desintoxicarnos de acciones, tenemos que estar un tiempo a solas en nuestro propio mundo para poder aspirar a ayudar a crear un mundo mejor.

Hemos encontrado en las redes sociales un sustito para no hacer nada, y nos pasamos el tiempo viendo la pantalla, aunque no haya notificaciones y nadie me haya mandado nada, paso el tiempo con la ansiedad de la espera y de ver pronto lo que alguien mas decida mandar. Pero esto nos lleva a una situación asfixiante, a verdaderamente perder nuestro tiempo, ya que ni siquiera lo usamos en algún proceso creativo sino solo en estar esperando, checando.

Pero, ¿por qué nos conviene aburrirnos de vez en cuando? Tomemos como ejemplo a una persona que está frente a un lago y comienza a aventar piedras sobre su superficie plana. Así es nuestra mente cuando está llena de ideas y de actividades por hacer. Si nos quedamos el suficiente tiempo viendo las aguas, esta turbulencia comenzará a calmarse, hasta que el agua quede completamente lisa y transparente y podemos ver el fondo. Si dejemos de tirar las pesadas piedras de la actividad constante y nos permitimos quedarnos mirando el agua, lograremos ver nuestro interior y crear cosas y soluciones nuevas. Este aburrimiento que no tiene nada que ver con el hastío ni con la desgana, es un aburrimiento bueno que debemos entrenar. Debemos entrenarlo así, de manera constante, sin un objetivo fijo más que mantenernos en el presente, en el aquí y en el ahora, y así en ese momento de pronto lograremos encontrar el milagro de una mente que buscará sus propios estímulos.

Decía Aristóteles que antes de llegar al asombro, que es la puerta de la filosofía, un momento antes de llegar al asombro, está el aburrimiento. Es ese momento en el que no estamos pensando en nada y de pronto una idea llama nuestra atención, un objeto nos hace mirarlo y ahí encontramos el asombro.

Aprovechemos lo que esta pandemia ha traído a nuestra vida y eso es tiempo, al no salir de nuestras casas mas que para lo más esencial e importante, nos hemos encontrado con mucho tiempo, hay quien lo quema ante la televisión viendo series en Netflix, hay quien lo utiliza en recorrer su pantalla buscando algo que lo entretenga, pero podemos designar un poco de este tiempo a pensar, a disfrutar el paisaje, a agradecer lo que tenemos o lo que tuvimos en el pasado, un momento para pensar en nuestras bendiciones y disfrutar el presente y agradecer profundamente los momentos de ocio que nos regresan la paz.