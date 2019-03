Sensibilidad

Eduardo llega a su cita con mucho miedo. El sabe que está muy enfermo, se lo dice el dolor terrible que siente en todo momento, el olor que despide, su imposibilidad para moverse.



Tiene miedo porque ve a sus tres pequeños hijos y presiente que tal vez los deje pronto. Ve a su esposa cuidándolo y ve en su rostro también reflejado el miedo, ve el horror de tener que enfrentar la vida como madre de tres hijos sin su apoyo. Así, llega a su cita en el seguro. Con miedo pero con esperanza, con ganas de entender qué está pasando.

El Dr. recibe un expediente. Es el expediente número 734627462734 uno de los 25 pacientes que tendrá que atender hoy. Ni siquiera lo ojea, lo pone sobre el escritorio y hace pasar al paciente.

El Dr. Está cansado, hace muchos años empezó con esta profesión lleno de esperanza y de energía para trabajar, pero años en un sistema que es insuficiente, que no tiene las medicinas necesarias, ni las manos, ni las ganas han adormecido su espíritu.

Un paciente más por el que no puede hacer nada, estado terminal, hospital lleno y farmacia mal surtida. A la hora de atenderlo refleja esta incapacidad, no sabe qué decir y mejor no dice nada.

Casi sin verlo, revisa los análisis y le dice lo siento hay poco que hacer. Tiene su cita en la clínica del dolor en tres meses, espero puedan ayudarlo. Gracias y lo veo el mes que viene.

Eduardo no entiende, tiene miles de dudas, tiene dolor y tiene miedo, pero ese doctor no quiere ni verlo a los ojos.



Gracias a una persona que ha decidido ayudar a Eduardo en este proceso y que tiene más recursos recibe la oportunidad de ser atendido por el director de la clínica, quien con paciencia y empatía le explica que su enfermedad ha llegado a un punto en que no pueden ayudarlo, lo único que pueden hacer es tratar de darle calidad al tiempo que le queda de vida, dándole medicina para el dolor y apoyo ante la pérdida a su familia.

Eduardo debe enfrentar su destino, le queda poco tiempo pero al menos ahora lo sabe, ahora lo entiende.

Hay cientos de Eduardos en el sistema que no pueden ser bien atendidos, que no pueden enfrentar su enfermedad con dignidad por que no tienen doctores capaces que los atiendan, porque el sistema está rebasado porque no tienen esperanza.

La enfermedad nos pone a todos a prueba, nos hace sentir indefensos ante algo que no podemos entender y que no podemos controlar, pero si además de la enfermedad debes enfrentar la pobreza y de estos dos factores tienes que enfrentar un sistema que no es capaz de afrontar este reto, entonces las cosas se complican aun mas.

Las personas que trabajan en el sector salud deben de entender esta problemática que vas más allá del diagnóstico y las medicinas. Una problemática que pasa por la necesidad de ser tratado como ser humano, de no ser un expediente más, de creer que a alguien más le importa tu dolor y que no eres sólo un número puesto en un expediente.

Todos los seres humanos tenemos el derecho a un trato digno, a tener información confiable, a ser atendidos por un doctor y unas enfermeras que entienden su trabajo y entienden tu momento, a ser tratado con empatía, todo esto sin necesidad de mover influencias o ser un caso especial.

Todo enfermo, todo familiar tiene derecho a saber qué le pasa, cuáles son sus posibilidades, cómo enfrentar su problema.

El sistema médico ha perdido su sensibilidad, los enfermos son números, pasan por el sistema enfrentando su dolor sin casi entender qué les está pasando. Los doctores con vocación son pocos pero existen, doctores que te miran a los ojos y te explican, que te ayudan, que se preocupan.

Ser doctor no es un trabajo más, es una vocación, es una persona que no solo cura y ve el cuerpo sino que también tiene en sus manos el alma y las esperanzas del enfermo.

Ninguna profesión debería insensibilizarse, cada uno de nosotros debe de ver a su alrededor y tratar a todos los que nos rodean con dignidad y con empatía, todos somos importantes.

Los doctores ciertamente nos ven en los momentos más difíciles, momentos de dificultad y de dolor y es por eso que es más importante su comportamiento porque nos ven en momentos de más debilidad.

El sistema de salud necesita ser reestrucurado, los médicos necesitan ser reevaluados y entender su papel tan importante y los pacientes debemos hacérselos ver, hacerles entender que hay muchos Eduardos allá afuera que necesitan su mano como apoyo, mientras enfrentan sus pérdidas.