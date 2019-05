A dónde se va el tiempo

Seguimos pensando que podemos ahorrar tiempo, trabajar hoy para disfrutar después. Aplazamos cosas importantes porque nos parece que es nuestra etapa productiva, el momento de generar, pero en realidad cada día, cada minuto es la vida misma y puede ser el último, pero de nosotros depende que no sea uno más. Hay que darle valor y sentido a cada momento. Sí es cierto que necesitamos trabajar, es necesario generar ingresos para asegurarnos una vida cómoda, buenas comidas, una casa, un coche… pero también es cierto que esto no es lo único importante; las personas que nos rodean, los momentos, los recuerdos tienen una importancia enorme en encontrar y disfrutar la felicidad.

El mundo moderno ha traído miles de aparatos que simplifican nuestra vida, máquinas que hacen en un segundo cosas que tardábamos horas en hacer. Hoy cocinar con una thermomix lleva 30 minutos, lavar y planchar se hacen en un ciclo, comprar se consigue en un clik. Pero la verdad es que seguimos sin tener tiempo para disfrutar, para conversar, para regalarnos el momento y relajarnos.

Se acerca el 10 de mayo y la pregunta constante es qué le regalaremos a mamá, cuando para la mayoría de las madres la respuesta más preciada es tiempo. Pero tiempo de calidad, sin contestar mensajes mientras comemos o mientras revisamos qué han hecho nuestros amigos a través del Facebook. El mejor regalo es la atención, la empatía, el goce de una conversación, un juego de cartas, ver una película juntos.

La verdad es que como mamás tuvimos un poco la culpa, siempre estábamos corriendo, al colegio, a la clase de inglés, al partido de futbol, a la fiesta de la amiga. No les enseñamos a nuestros hijos a disfrutar del tiempo de ocio, nuestros padres nos dijeron que la ociosidad era la madre de todos los vicios y decidimos no dejarle ni un momento para no caer en la tentación. Pero la ociosidad también es la madre de la conversación, de la imaginación, de la creatividad. Es en nuestros momentos de ocio en donde realmente reflexionamos y gozamos.

Pero la vida de hoy no deja ni un espacio para el ocio, está la escuela, el trabajo, el gimnasio, las clases, los compromisos, y para esos pequeños espacios de tiempo en que podríamos disfrutar tenemos nuestros teléfonos inteligentes que están siempre con nosotros y que absorben cada uno de los minutos que tendríamos libres.

Este 10 de mayo regalemos recuerdos, regalemos tiempo, regalemos amor y paciencia. Regalemos una convivencia en familia, compartiendo anécdotas, haciendo planes, regalemos tiempo, hagamos que cada minuto cuente, que cada minuto importe. Dejemos de correr, organicemos nuestra agenda para tener un tiempo para trabajar, un tiempo para crecer, y un tiempo para disfrutar, para demostrarle al otro cuánto nos importa y cuánto gozamos de su compañía.

Regalemos un Día de la Madre inolvidable, en el que demos las gracias por su vida, por su tiempo, por su ejemplo y por su amor. El tiempo no se va… se queda en los recuerdos cuando hacemos que el tiempo valga.