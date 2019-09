Que viva México

Fiestas patrias, nuestro corazón se inflama de orgullo por México y por su historia. Recibí miles de mensajes hablando de las maravillas que hay en México, del país tan afortunado que tenemos, ya que contamos con nueve de los ecosistemas que existen y somos el cuarto país en cuanto a diversidad biológica.

Cientos de especies han encontrado en nuestro territorio refugio y hogar, somos de los principales exportadores de delicias como el aguacate, tomate, papaya, mango, el café y por supuesto también de cerveza.

Me enteré, gracias a estos múltiples mensajes de orgullo mexicano, que somos el sexto país exportador de videojuegos, el cuarto proveedor de tecnologías de la información y de muchas industrias que se han desarrollado y crecido en los últimos años en nuestro territorio.

Sabemos, además, que contamos con un increíble capital humano, el mexicano tiene características únicas de amor a la familia, amabilidad, raíces, sentido de comunidad, más de 25 millones de turistas nos visitan cada año y quedan enamorados de nuestros paisajes, nuestra historia, nuestra gastronomía, pero sobre todo de nuestro trato.

Y así un mensaje tras otro terminaba diciendo “Viva México”, ya al medio día recibí un mensaje que me hizo reflexionar por su importancia. No lo reproduzco al pie de la letra por que era un mensaje muy largo, de los que usualmente uno no lee, pero ya que había recibido tantos mensajes con datos interesantes decidí leerlo. El mensaje comenzaba diciendo “Sí, hay que decir viva México… pero no solo hoy, no dejemos que esta frase se convierta en solo una expresión».

Y es verdad, tenemos un país maravilloso y lleno de recursos, con un gran potencial, pero que necesita que se diga “viva México” todos los días, somos un pueblo único que ante la desgracia o ante el festejo se une como ninguno. Pero necesitamos que esta unión, esta sinergia, se viva todos los días y no solo en fechas especiales.

Hay que decir viva México, todos los días, a cada momento, en nuestro trabajo, con nuestra familia, pero hay que decir un viva México tan sentido, que nos lleve a un cambio de actitud, un viva México que nos lleve a la honestidad, que nos lleve a ser mejores personas y a convertirnos en una sociedad mejor.

Un viva México que nos lleve a comprar y a apoyar a marcas mexicanas para lograr una mejor economía, pero también que lleve a estas marcas a querer perfeccionarse y dar un servicio o producto de gran calidad. Que el orgullo por México se refleje en todas nuestras acciones, que decidamos apoyar a nuestra comunidad y que trabajemos por ella.

Somos un gran país, con grandes recursos naturales, pero tenemos que lograr que ese amor por nuestra patria nos lleve a querer que sea un México mejor, un México más justo y un México más solidario.

Debemos de estar orgullosos todos los días, a cada momento, cada vez que vemos a un artesano hacer maravillas siguiendo su técnica milenaria, cuando recibimos en nuestra mesa productos del campo que representan el trabajo de miles de campesinos que trabajan arduamente en nuestro territorio, cuando vamos al cine y vemos una película actuada o producida por mexicanos que han enfrentado muchas limitaciones, pero han pasado a través de ellas y han logrado su sueño, cuando vemos a un atleta paralímpico ganar una medalla al terminar un maratón, cuando nos presentan casos de éxito de mexicanos que se fueron a Estados Unidos y lograron el sueño americano, pero también cuando vemos a millones de mexicanos que se paran todos los días y cumplen con su trabajo, que hacen un esfuerzo por ser mejores, por estudiar a pesar de las circunstancias, por sacar adelante a sus hijos y por lograr un México mejor. Definitivamente “Que viva México y todos los mexicanos hoy y siempre”.