El cambio vendrá les guste o no

Greta Thunberg es una adolescente sueca de 16 años con gran determinación de cambiar al mundo. A su corta edad ha logrado grandes cosas. En su libro “Nadie es tan pequeño para no marcar la diferencia” se publican los 11 discursos mas importantes que ha dado en diferentes foros, desde TED hasta el Foro Económico Mundial.

A los once años fue diagnosticada con Síndrome de Asperger y mutismo selectivo. Este tipo de autismo hace que el mundo para ella, y para todos los que lo padecen, sea en blanco y negro, es decir las cosas son buenas o malas, no aceptan tonos de grises ni grados de equivocación, para ella las cosas son muy claras: o son buenas o son malas, por eso ella misma se califica como incapaz de mentir y se describe como una persona que solo habla cuando es necesario, por eso ella ha decidido alzar su voz para combatir el cambio climático.

Greta no puede entender cómo, estando la situación como está, en caos climático, con cientos de especies extinguiéndose, no se ha efectuado un llamado de emergencia, no se han hecho leyes para reducir la emisión de bióxido de carbono, como las personas no hablan todo el tiempo de ello y se ocupan en cambiar sus hábitos y salvar al planeta.

En 2018 decidió un día dejar de ir al colegio y sentarse frente al parlamento sueco, con un letrero que decía “huelga por el clima”, una huelga escolar para pedir al gobierno la reducción de las emisiones de gases de carbono que son responsabilidad del gobierno. Comenzó como una niña solitaria, sentada a las afueras del parlamento, pero poco a poco se fueron uniendo más estudiantes y llamando la atención sobre su causa.

Para diciembre de 2018 más de veinte mil estudiantes se manifestaron en más de 270 ciudades.

El 14 de agosto de 2019 comenzó una travesía en velero, ella no usa aviones por sus emisiones de carbono, para poder llegar a la cumbre sobre Acción Climática que acaba de comenzar en Nueva York.

Ayer se presentó en este aforo acusando a los líderes de los países más importantes de haberle robado sus sueños y su infancia con palabras vacías, ella afirma que los líderes siempre buscan en los jóvenes la esperanza, pero que ella como joven ha visto que todo se reduce a la acción y que a través de las acciones es como se llega realmente a la esperanza.

Amenazó a los líderes diciendo que los ojos de todos los jóvenes están sobre ellos en espera de un cambio, y que no podrán perdonarlos si siguen tomando sus decisiones privilegiando a la economía, ya que es su futuro el que está en riesgo.

“El cambio va a venir les guste o no”, esta fue su frase final, pero en realidad todos somos parte del cambio, el cambio no vendrá sin las acciones de todos nosotros, ya es momento de tomar en serio nuestro papel en el futuro que hoy está en nuestras manos, en el futuro que construimos con cada una de nuestras acciones, con cada una de nuestras decisiones. El cambio no está solo en manos de los líderes, ni de los jóvenes, comencemos a construir día a día un futuro mejor.

En su plática de TED, Greta dice cómo se imagina a sí misma en 50 años platicando con sus nietos y dice “qué les voy a decir a mis nietos, cómo les voy a explicar que tuvimos la oportunidad de lograr un mundo mejor y no lo hicimos”, así es, sus nietos y nuestros nietos merecen un futuro mejor, un mundo mejor. Dicen que el mejor momento para plantar un árbol fue hace veinte años, pero el segundo mejor momento es ahora. No importa lo que ya no hicimos, las leyes que no seguimos, las acciones que no realizamos, hoy es el día de decir alto y de cambiar de camino, hoy es el día para sembrar un árbol, para reducir nuestro consumo, para cambiar nuestro enfoque, hoy es el día de comenzar a pensar en el futuro realizando acciones inmediatas. Greta dice que si fallamos no nos lo va a perdonar, pues comencemos hoy con lo que esté a nuestra mano, hablando del tema, realizando acciones que parecen pequeñas pero que sumadas a otras realizan el cambio que Greta y toda una generación de jóvenes quiere ver. Hoy es el día.