Se acerca el Día de Acción de Gracias, que es conocida como una festividad americana, que tiene su origen en el día que los colonos americanos agradecían por la cosecha del año anterior. No importa cuál sea su origen, pero es importante recalcar los beneficios que se obtienen al ser agradecidos.

Qué gran tradición dedicar un día a analizar las bendiciones recibidas, aunque realmente deberíamos dedicar unas horas cada día para hacerlo. Sé que hay años difíciles y tal vez años dificilísimos en los que pensar en dar gracias sonaría hasta como una burla, pero si analizamos todo lo que sucedió en el año siempre hay razones para estar agradecidos, y al verlas, pensarlas y analizarlas logramos enfocar nuestra mente a las cosas buenas y no en los problemas y dificultades.

Este jueves se festeja en muchos países el Día de Acción de Gracias y como todas las fiestas importantes y de origen espiritual, en ocasiones quedan eclipsadas por la mercadotecnia que se maneja alrededor de ellas. La Navidad y el Día de Acción de Gracias quedan enterrados y eclipsados por los enormes y repetidos anuncios de descuentos maravillosos y ventas a plazos de miles de productos que no tienen nada que ver con el espíritu de las fiestas. No nos dejemos llevar por los anuncios de Black Friday y ventas a meses sin intereses y no dediquemos este fin de semana al maratón de compras y endeudamientos que se van acumulando con cada súper promoción.

¿Qué sucedió en este año que está cerca de terminar?, ¿qué bendiciones recibimos?, ¿qué milagros presenciamos?, ¿qué aprendimos de los momentos de dolor que vivimos?, ¿qué vale la pena rescatar?, ¿qué vale la pena agradecer? Hacer una profunda reflexión, mes a mes, semana a semana nos puede ayudar a encontrar esos milagros ya casi olvidados y al agradecerlo nuestro corazón encontrará paz en el recuerdo y se sentirá bendecido nuevamente.

Este año, como muchos otros, ha tenido sus momentos difíciles en cuanto a la economía y a la política, las cosas no siempre funcionan como nosotros quisiéramos, pero de eso se trata la vida, de ser empáticos con las personas que nos rodean y tener resiliencia para enfrentar las dificultades del camino, siempre agradeciendo lo que nos tocó vivir o lo que nos tocó aprender.

Siempre al terminar el año reflexionamos sobre las pérdidas que tuvimos, sobre quienes ya no nos acompañan, pero intentemos en este día de gracias, enfocarnos más bien en la vida que compartimos, en esas personas que se cruzaron en nuestro camino y que fueron importantes, que nos dejaron miles de recuerdos hermosos y que, aunque hoy ya no están con nosotros, bien podemos festejar su vida y agradecer todo ese tiempo y ese amor que compartimos.

Al hacer esta reflexión este jueves tenemos una ventaja más, aún tenemos un mes para que se acabe el año, así que si en nuestra reflexión nos damos cuenta de actividades que tenemos pendientes, de “gracias “ o “te amo” que no hemos dicho, aún estamos a tiempo, podemos hacer de este mes que falta para terminar el año el momento en el que se cumplirán nuestras deseos de año nuevo de 2019.

Podemos terminar el año habiendo perdonado a esa persona que tanto daño nos hizo, volviéndole a hablar a aquel amigo que olvidamos por estar muy ocupados y permitirnos cerrar este 2019 con menos pendientes emocionales y rodeados de amor y agradecimiento.

No desperdicies este Día de Acción de Gracias, no tienes que preparar un gran pavo, ni hacer una cena espectacular. Siéntate, reflexiona, envía esos mensajes que tienes pendientes y agradece el estar aquí, el vivir hoy y poder sentir, ver y reflexionar sobre cuántas cosas podemos agradecer.