Demos esperanza

De tanto ver las noticias, muchas veces nos duele el corazón. Miles de programas y noticieros recalcan día a día las diferentes maneras que tenemos los seres humanos de destruirnos uno a otro o de destruir nuestro entorno. Parece como si no nos diéramos cuenta de que formamos un todo junto con nuestros vecinos y el medio ambiente.

En algún momento de la historia al ser humano se le olvidó que es parte de un ecosistema, de la biodiversidad, que no puede vivir solo, que para lograr el bienestar particular debemos estar rodeados de un bienestar general. No se puede ser feliz pisoteando al vecino, es imposible basar los cimientos de nuestra prosperidad si los fincamos en la desgracia de los demás.

Debemos empezar a mirar a nuestro alrededor y no solo hacia nuestro futuro, porque si avanzamos solo hacia enfrente y sin ver a los lados, al prójimo, cuando lleguemos a nuestra meta nos daremos cuenta que de nada sirvió, porque en la soledad obligada del que no piensa en los demás es muy difícil celebrar el triunfo y gozar de lo logrado.

En nuestro país hay muchas personas que por desgracia, ignorancia o desidia se están quedando rezagadas del avance económico, un gran porcentaje de la población carece hasta de lo más esencial, viven una vida sin esperanza y llena de odio y resentimiento porque no ven una salida posible y siguen hundiéndose mientras ven pasar a su lado a personas que han encontrado prosperidad, pero que inmersas en sus propias vidas no son capaces de leer la desesperación, el dolor y la soledad en la mirada del prójimo.

Por otro lado, hay un gran número de mexicanos que todos los días observan esta situación y han decidido hacer la diferencia: no permitir que esto siga sucediendo, y a través de organizaciones no gubernamentales canalizan la ayuda de las personas que han logrado salir adelante y que descubren de pronto que pueden prescindir de una cantidad mensual, o de tiempo, o de trabajo para apoyar a estas organizaciones en su lucha por lograr una sociedad más justa.

Solos podemos hacer muy poco, pero como sociedad unida podemos lograr que esta situación se revierta; si no tenemos tiempo, no importa, debemos apoyar a quienes están decididos a dar su tiempo pero que necesitan recursos para ayudar a más personas.

No dejemos que los días pasen y que toda esa gente se siga sintiendo olvidada, busquemos una asociación en la que podamos creer y crecer juntos, hay muchas asociaciones, muchas personas que se dedican a muchas causas diferentes: ayudar a los niños, a las mujeres, a los alcohólicos, a los discapacitados, a los animales, al medio ambiente; miles de causas diferentes esperando nuestro apoyo. Ayudémosles a que su labor se realice y con ello lograremos una sociedad y un México mejor en el cual podamos desarrollarnos.

Regresemos el brillo de la esperanza a todo un sector de nuestra sociedad que ha crecido en el desamparo, que ante la enfermedad o ante las dificultades no puede hacer nada más que lamentarse de su mala suerte y mirar con rencor hacia un futuro vacío de oportunidades. Ayudémosle al destino y regresémosles la esperanza;, hay mucho por hacer, no esperes más y comienza a hacer la diferencia.

Esta Navidad regala esperanza, date la oportunidad de encontrar un sentido a tu vida a través de ayudar a los demás, comparte las bendiciones que has recibido y logremos que la Navidad no solo sea un mes maravilloso en el que todos queremos ayudar y compartir, sino que el 2020 sean 365 días de ayuda, apoyo y compasión hacia quienes más lo necesitan.