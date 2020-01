Llenando vacíos

El otro día escuché el nombre de una conferencia y no me lo he podido quitar de la cabeza. Desgraciadamente no pude asistir, pero el título me ha hecho reflexionar: “El vacío de la abundancia”, esta frase engloba un sentimiento de nuestro diario vivir. Vivimos rodeados de abundancia, y sin embargo sintiendo un vacío existencial que lleva al incremento en el número de personas que sufren depresión, que sienten que viven una vida sin sentido, que se sienten solos.

En el mundo de hoy podemos ver la abundancia en muchos lados, en muchos momentos. Tenemos abundancia de cursos, abundancia de actividades, abundancia de información, y sin embargo toda esa abundancia es hacia fuera, es exterior, es de apariencia.

La aparente abundancia de información, en el fondo es un vacío de conocimientos, la abundancia de actividades es un vacío de paz y serenidad, hay abundancia de productos pero vacío de satisfacciones, hay abundancia de amigos en las redes sociales pero vacío de compañía, de abrazos, de comprensión.

Y es que el error es interpretar la abundancia como algo exterior, como algo que sentiremos cuando poseamos algo, cuando logremos algo. Creer que la satisfacción y el sentimiento de plenitud nos llegarán con alguien o con algo, es un error. En sí, todo está en nosotros, solo tenemos que reconocerlo, que verlo, que apreciarlo.

La abundancia está en el universo mismo, ya existe, solo que nos parece que no la encontramos porque seguimos queriendo definir nosotros su forma o su cantidad, y esta imagen que nos creamos nos ciega a ver todo lo que ya es, que ya existe, que está ahí.

Solo tenemos que abrirnos a ver la naturaleza, a apreciar lo que existe, a volver a sentir la tierra, a volver a escuchar la voz interior que nos dice qué es lo más sano, qué es lo más adecuado, qué es lo que nos hace falta, aprender a ver a Dios en cada cosa que nos sucede, apreciar los milagros que pasan a cada instante, reconocer los actos heroicos que se realizan a diario.

Desgraciadamente hay mucho ruido, muchas expectativas, mucha luz. Hay tanta luz que en la noche no podemos ver las estrellas, hay tanto ruido que no podemos saborear el silencio, y hay tantas expectativas que no podemos admirar lo bello que hay en todas las personas que nos rodean. Siempre estamos esperando, deseando, queriendo, en lugar de disfrutar lo que tenemos.

Nuestra mirada está puesta en el exterior. Kahlil Gibran hablaba de un tercer ojo, un ojo que veía a nuestro interior, hacia el alma, hacia nuestra espiritualidad, este ojo que hemos querido ir dejando ciego con tanta luz y ruidos exteriores. Un ojo que hemos olvidado hasta el punto que parecería que no ve, pero en el fondo sigue viendo, y es por eso que nos sentimos incompletos, es por eso que sentimos vacío, porque lo que él ve nos hace conscientes de nuestro propio vacío existencial, del vacío de la abundancia en que vivimos.

Hoy comienza un nuevo año, hoy iniciamos una década, a partir de hoy podemos decidir ver el mundo de otra manera, vernos a nosotros mismos, no en el espejo, sino en la introspección, ver la vida a través de los ojos del agradecimiento y el optimismo.

En este 2020, todo puede ser diferente, podemos hacer relaciones reales con la gente cercana, ayudar a nuestra comunidad y cuidar nuestro planeta, no como un concepto global y utópico, sino haciendo de cada uno de nuestros hábitos un momento para retribuir a la vida y a la naturaleza lo mucho que nos da.

Empieza una nueva década y con ella una nueva conciencia, ya no hay mañana en el que podamos cambiar al mundo, hay un hoy que nos permite ser mejores de lo que fuimos y dejar nuestro planeta y nuestro entorno mejor de lo que estaban en un momento anterior. Comencemos a cuidar y a apreciar bien lo que con dinero no se puede comprar ni arreglar, esas cosas y esas personas que de verdad valen la pena.

El 2020 puede ser el principio de un mundo diferente y el primer paso hacia un futuro mejor.