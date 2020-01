Dice muy acertadamente un anuncio de una campaña contra las adicciones, que si quieres verdaderamente conocer y ayudar a tus hijos, y saber cómo están, los escuches. Dice: “Escucha mis silencios, escucha mis horarios, escucha mi soledad, escucha mi mirada”. Y es verdad, si queremos conocer a profundidad a una persona o si verdaderamente nos interesa cómo está, debemos escuchar, pero no solo con los oídos, sino con todos los sentidos.

Es una práctica común, cuando encontramos a un conocido o cuando vemos a nuestros hijos en el desayuno o la comida preguntar “¿cómo estás?”, pero en realidad nos conformamos con la respuesta “muy bien” y seguimos con nuestra vida, con la conciencia tranquila de haber preguntado, sin casi poner atención a la respuesta.

Dicen que cuando educamos a nuestros hijos hay tres herramientas importantes con las que nos podemos ayudar, y estas herramientas son: “el ejemplo, el ejemplo y… el ejemplo”. Para conocer a una persona pasa lo mismo, no importa lo que digan sus palabras, lo importante son sus acciones, su tono de voz, su melancolía, su tranquilidad. Toda su actitud, nos da ejemplo y muestra de cómo se encuentra esa persona en realidad.

Los jóvenes de hoy, y los no tan jóvenes, estamos absortos en nuestros teléfonos, éstos se llevan toda nuestra atención, así que cuando preguntamos ¿cómo estás?, con trabajo levantamos la vista de la pantalla, y cuando nos contestan “muy bien” pasa lo mismo, preguntamos y contestamos rápido para no apartar nuestra atención de la pantalla.

Pero si verdaderamente queremos saber cómo está el otro, entonces nos tomaremos el trabajo de mirarlo a los ojos y pedirle que él también haga contacto visual, porque la mirada es el espejo del alma, y en ella podemos ver la serenidad, pero también la soledad y el dolor y así poder obtener una respuesta más certera a nuestra pregunta.

En la actualidad, uno de los padecimientos más importantes es la depresión y la soledad. Cientos de jóvenes se quitan la vida por sentirse acorralados y burlados, por no ver otra salida. Las redes sociales nos empujan a compartir imágenes de una vida irreal y feliz, que hacen que cada día nos sintamos más solos al ver que nuestra realidad está bien lejos de esa imagen de prosperidad y diversión que manejamos en las redes. De pronto nuestra realidad nos parece sosa y sin chiste, y cada día no sentimos más alejados de lo que quisiéramos ser, nuestra sombra emocional crece con cada imagen ficticia que compartimos, con cada Photoshop que le realizamos a nuestra foto, con cada like que obtenemos nos vamos volviendo esclavos de nuestra imagen, de esa vida que estamos inventando. Cada día estamos más lejos de nuestros hijos cuando los dejamos vivir solamente pendientes de la pantalla. Cada vez que aceptamos un “muy bien” sin ver si éste viene acompañado de una sonrisa de satisfacción o de serenidad, le damos la espalda a la realidad por seguir en nuestra zona de confort.

Para prevenir las adicciones es importante estar pendientes de nuestros hijos, de nuestro esposo, de nuestros amigos, pero no solo para prevenir las adicciones, sino también para alejar la soledad y la depresión que aqueja a tantas personas hoy en día.

Somos seres humanos viviendo vidas comunes rodeados de imágenes de vidas fantásticas, de aventuras increíbles, de viajes espectaculares, y no nos damos cuenta que la mayoría de esas imágenes tienen filtro, que esas vivencias no son todas tan felices y exitosas; que la vida está compuesta de miles de momentos, unos grandiosos, otros dolorosos, otros aburridos, otros comunes. Todos ellos se van uniendo y van conformando nuestra historia. Comencemos a escuchar con los sentidos, y cuando hablemos cuidemos nuestras palabras para que éstas reflejen verdaderamente quiénes somos, cuáles son nuestros sueños y esperanzas, cuál es nuestro dolor y cuál es nuestra satisfacción.

Dejemos de aplicar filtros a nuestras experiencias, a nuestra vida y a nuestras relaciones y compartamos nuestras vivencias reales, nuestro rostro real, nuestro sentimiento, y así lograremos mantenernos alejados de las adicciones, del dolor, de la soledad y de la depresión.