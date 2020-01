Pude escuchar a nuestro gobernador Mauricio Vila en su primer informe de gobierno. Muy bien estructurado, muy bien redactado, muchas cifras globales muy grandes y difíciles de dimensionar. El hecho es que se ve mucho trabajo en proceso, mucha seguridad y él se ve confiado y seguro. Pero con lo que me quedo de su informe es cuando dijo que aunque fue elegido para dirigir el rumbo de nuestro Estado, y él y su equipo están trabajando en ello, NO PUEDEN SOLOS.

La verdad es que si queremos un mejor lugar para vivir, una sociedad más justa y un Estado más limpio, mucho de ese trabajo nos corresponde a los ciudadanos. La seguridad y tranquilidad con que vivimos es única en la República mexicana y se debe no solo a las buenas estrategias de gobierno, sino también a un pueblo con valores y tradiciones. Pero la seguridad no es algo que ya tengamos garantizado todos los que vivimos en Yucatán, es una labor diaria que autoridades y ciudadanos debemos realizar.

Hay muchas medidas que se están tomando para mantener y garantizar la seguridad, como adquirir más cámaras, nuevas patrullas, cursos de actualización, entrenamiento para nuestros policías y, muy importante, las prestaciones que les garanticen a ellos un nivel de vida más elevado sin tener que recurrir a la corrupción, como becas para los hijos de policías, no solo para la universidad sino para toda su vida escolar.

Estas medidas son importantes, pero no lograrán nada si no vienen acompañadas por una educación en el hogar basada en la ética. No podemos esperar que el sistema judicial castigue a todos aquellos que vean en la delincuencia una oportunidad para sobresalir. Debemos de trabajar en la prevención, y ésta solo se logra a través de educar a nuestros niños y jóvenes con ética, pero no con una ética o un civismo a modo que nos permita ser partícipes de la corrupción cuando esto nos favorece. Debemos de enseñar en el hogar, y la única forma de enseñar ética es con el ejemplo.

Nuestros niños y jóvenes nos oyen quejarnos de la corrupción y de cómo la impunidad es la base de la mayoría de los problemas de nuestro país. Sin embargo, si un día nos detiene un policía porque cometimos una infracción, enseguida se escucha la frase: “y no nos podemos arreglar, señor oficial”; expresamos admiración por aquellas personas que han logrado éxito económico, aunque éste haya sido con estafas y engaños.

Les decimos con nuestro ejemplo que lo importante es el fin, en este caso ser millonarios o al menos más ricos, y que no importa el camino o la manera en que lo logremos. Tenemos que cambiar esta tendencia y comenzar a actuar con principios, seguir las reglas y no esperar torcerlas a nuestra conveniencia, enseñar a nuestros jóvenes a encontrar satisfacción en la ayuda comunitaria, decirles la importancia de no generar basura, ya que reciclarla es complicado, no aplaudirles los éxitos fáciles logrados a través de corrupción o de engaños, debemos mostrarles que nuestro nombre es nuestro mayor patrimonio y ser fieles a nuestras creencias nuestra mejor satisfacción.

Sí, el Gobierno está dando pasos firmes para mejorar las condiciones de vida en nuestro Estado, pero hay mucho en nuestras manos, como no participar en la corrupción, atenernos a los reglamentos de nuestra comunidad, procurar ayudar a quienes han sido menos favorecidos y que enfrentan circunstancias de pobreza extrema.

El Gobierno no puede solo, y el sistema escolar tampoco. La educación en el hogar debe ser y ha sido la que representa la diferencia en el tipo de comunidad que somos. Dice un dicho que circula en internet, que para educar hay tres cosas importantes: 1. El ejemplo, 2. El ejemplo y 3… El ejemplo. 0 Entendamos la importancia de nuestras acciones y nuestras decisiones y pongamos nuestro granito de arena en mantener nuestra comunidad como una de las mejores.