Para realmente amar a las personas y conocerlas debemos primero escucharlas. El escuchar es la base de la comunicación, pero escuchar de verdad, tratar de oír lo que el otro quiere expresar y no lo que nosotros queremos. Para lograr esto necesitamos ejercitar la empatía y la comprensión, que son palabras que últimamente no utilizamos mucho. Si logramos sanar nuestro vacío interior y nos alejamos de la ceguera emocional, que nos lleva a ver todo solo desde nuestro punto de vista y conveniencia, aprenderemos mucho de las necesidades propias y de las verdaderas necesidades de los demás.

Cuántas veces no, después de mucho esfuerzo y venciendo nuestras propias reservas, comenzamos a hablar de nuestros problemas con un amigo y de pronto nos damos cuenta de que está mirando la pantalla de su celular o que su mirada está perdida, ya que está pensando en sus propios problemas o pendientes, o cuántas veces no te ha pasado que terminas de contar tus problemas para que la otra persona te diga “a mí me ha pasado lo mismo” y se suelte a contarte su propio problema en lugar de ayudarte o apoyarte en el tuyo.

El no escuchar es una de las actitudes más tóxicas en las relaciones y en la amistad, nos hace sentir aislados y nos va llevando a encapsularnos en nuestro interior, y nos preguntamos por qué cuesta tanto trabajo escuchar. Para la mayoría de las personas el origen está en su propia infancia, ya que como niños nos enseñaron que no era importante nuestra opinión, muchos no se sintieron escuchados y es por eso que aunque ahora necesitan serlo, hablar de sus problemas constantemente y no prestan atención a su entorno.

Hemos crecido arrastrando una profunda necesidad de atención, de empatía, y estos nos lleva a centrar todas las cosas y cuentos en nosotros mismos, y no darnos cuenta de que ahí afuera hay otras personas necesitando también atención, y así, mientras tratamos de curar nuestras heridas, no somos capaces de ver al prójimo que necesita de nuestra atención para sanar las propias.

Para aprender a escuchar debemos primero sanar nuestras propias heridas del pasado, dando con eso paso a poder escuchar y ayudar a otros en su camino.

La escucha empática nos beneficia, ya que nos ayuda a conectarnos con los demás y así poder abrirnos a nuevas posibilidades, nuevas ideas, nuevas soluciones. El escuchar a otros y sentirnos escuchados nos da un sentimiento de tribu, de pertenecer a un grupo, y esto fortalece la cooperación entre personas y nos ayuda cambiar la forma en que nos relacionamos con los demás.

Para lograr una escucha empática hay algunas claves o consejos. Cuando escuches, no solo lo hagas con tus oídos, hazlo con todo tu cuerpo, el lenguaje no verbal habla más que mil palabras. Tu cuerpo le muestra a la otra persona si lo estás escuchando con atención o si tu mente está en algún otro lugar. Pon atención a las señales de tu cuerpo.

Siempre mira a los ojos, ellos son el reflejo del alma y de los sentimientos de la persona que se está comunicando. Además de que una mirada directa ayuda a conectar y mostrar interés.

No te distraigas, no mires el reloj o la pantalla de tu teléfono constantemente, esto puede dar la impresión de que te estás aburriendo, tienes prisa o que estás pensando en otras cosas. Constantemente usa gestos o palabras que indiquen que estás poniendo atención, asiente con la cabeza, pídele detalles. Y respeta su ritmo, no quieras completar sus frases porque tarda en encontrar la palabra adecuada o la interrumpas con anécdotas personales.

Ayuda a la otra persona a encontrar su propio camino, y sobre todo interésate de verdad en lo que está contando. Trata de escucharlo desde su punto de vista y no desde el tuyo, de esta manera, al aconsejar, no le dirás lo que tú harías, sino lo que crees que esa persona con sus circunstancias quiere escuchar.

Estamos en el siglo de las comunicaciones y sin embargo nunca nos habíamos sentido tan solos, con cientos de amigos virtuales, pero sin abrazos y sin contacto humano. Desarrolla tu empatía, dedícale tiempo a tus relaciones y encontrarás una nueva sensación de plenitud, de amistad y de comunicación.