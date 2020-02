Constantemente estamos preocupados por lo que recibiremos de la vida y de las demás personas. Nuestro ego nos hace pensar que merecemos mucho, que merecemos todo, que nosotros podemos decirle a los demás cómo deben actuar, cómo deben amar. Esto produce que constantemente nos sintamos desilusionados o poco apreciados, casi nunca recibimos lo que nuestra expectativa creó en nuestra imaginación.

No nos damos cuenta de que solo vemos una parte de la historia, solo vemos la vida desde nuestra propia perspectiva y eso nos hace sentirnos grandes, sentirnos importantes, creer que somos los protagonistas de la historia en general cuando solo somos protagonistas de nuestra propia historia, y en ocasiones damos tan poca importancia a lo que realmente amamos y necesitamos , que de pronto descubrimos que no protagonizamos ni nuestra propia historia.

Y realmente lo que debería preocuparnos es qué es lo que estamos dando, porque en realidad al dar, al descubrir lo que tenemos en nosotros que ayuda o sirve a los demás es cuando nos damos cuenta de nuestra propia valía. Si queremos un mundo mejor debemos empezar a construirlo, si queremos que la gente que nos rodea sea amable debemos empezar por tratar con amabilidad a quienes nos rodean, si queremos un mundo sin corrupción no debemos dar “mordida” ni comprar cosas pirata, si queremos recibir respeto debemos respetar. La ecuación es sencilla, nuestra actitud y el amor con que vivimos determinan nuestra manera de ver el mundo, ser feliz es una decisión que se toma en nuestro interior y que solo nos necesita a nosotros mismos.

Cuando para ser felices necesitamos ser amados, ser reconocidos o que alguien nos dé justo lo que estamos necesitando, la felicidad se vuelve una utopía, una zanahoria que perseguiremos pero que siempre estará dos pasos por delante de nosotros, no importa cuán rápido caminemos. Porque no somos protagonistas de la vida de los demás, no podemos dictar las reglas, esperar que el otro adivine qué necesitamos o se ajuste a nuestros sueños. No podemos querer que todos los que nos rodean piensen en nosotros y en nuestras necesidades antes de actuar.

Pocas veces me he sentido desilusionada en mi vida porque casi siempre practico la costumbre de no tener expectativas. Pero en cada una de las ocasiones que esto me ha sucedido, al reflexionar después, me he dado cuenta de que más bien fue culpa de mi ego, culpa de las expectativas, de creer que merecía algo mejor o que alguien debería darme algo, culpa de pensar que porque yo había decidido dar algo y alguien tenía que decidir regresármelo. Por eso creo que debemos dar, porque dar nos satisface y nos enriquece, y nunca por pensar que recibiremos algo igual o mejor. Nosotros no manejamos los hilos de los demás como si fueran títeres participando en nuestra historia. Cada persona tiene una historia que escribir, que vivir y casi nunca tiene que ver con nosotros, cada persona esta concentrada en la trama de su novela personal, nosotros solo somos actores secundarios.

Por eso cuidemos lo que nosotros damos, encontremos satisfacción y reconocimiento en nuestras propias decisiones, amemos tanto que sea suficiente para nuestra propia realización y aprendamos a apreciar lo que los demás nos dan, lo que nos toca compartir, disfrutemos de los momentos , de los sentimientos percibidos y demos gracias constantemente de lo que podemos vivir, de lo que podemos decidir, de los momentos buenos y de los dolorosos porque cada uno saca de nosotros lo mejor y en ocasiones lo más inesperado. Somos más fuertes de lo que creemos y más completos de lo que nos han hecho creer. Tenemos todo lo necesario para salir adelante, para enfrentar nuestros problemas, para triunfar y para agradecer. Escribe tu propia historia y que esta refleje tu corazón, tu felicidad y la imagen de ti mismo que guardas en tu interior.