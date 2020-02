Nos hemos acostumbrado a trabajar y vivir en un entorno multitarea, conversamos mientras contestamos un mensaje, al tiempo que checamos la bandeja de correo electrónico y realizamos un pago bancario. Nuestro cerebro no se detiene ni un segundo y constantemente estamos interrumpiendo tareas que nos marcamos como prioritarias porque alguno de nuestros aparatos tecnológicos ha emitido una alarma avisándonos del ingreso de un nuevo mensaje.



En el mundo digital escuchamos una notificación de aviso en nuestro dispositivo en promedio cada 11 minutos. Hemos llegado a un grado tal de costumbre a las interrupciones que ya, existan o no, nos es difícil poner atención a un mismo tema por más de este lapso de tiempo, es decir cada 11 minutos aproximadamente buscamos de manera inconsciente una distracción que aleje el aburrimiento o que vuelva a llamar nuestra atención que comienza a dispersarse.

Lo que comenzó como una ventaja o una herramienta se esta convirtiendo en una epidemia que ataca nuestro tiempo y nuestra atención y nos dificulta cumplir con nuestras tareas que se ven constantemente interrumpidas. Encadenar interrupciones no puede ser de ninguna manera una ventaja y menos si estas interrupciones al final, en su mayoría, carecen de importancia o de prioridad.

Se ha encontrado una relación directa entre la dispersión mental y el número de dispositivos que maneja una persona o el número de aplicaciones que tiene descargadas. Hay que hacer conciencia del tiempo real que le dedicamos a nuestras redes sociales, ya sea WhatsApp, correo o Facebook, y cuánto de este tiempo nos brindó realmente información importante. Hay que respetar los tiempos, tanto el de trabajo , como el dedicado a la familia o al descanso, y no permitir que mensajes interrumpan momentos importantes.

Así como cuando haces una dieta, y sacas un promedio de calorías que debes consumir para reducir tus alimentos a este esquema, debemos determinar cuántas calorías digitales somos capaces de digerir, cuánta información realmente podemos procesar. Comenzamos a buscar una información y saltamos de un enlace al otro y al final ya no podemos recordar qué información estamos buscando, debemos mantener el foco.

Como en todo régimen , la clave está en el autocontrol, tenemos que tener claro que somos nosotros quienes controlamos a los dispositivos y no al revés. Tenemos que respetar momentos sin interrupción, de profunda concentración en todos los ámbitos, en el trabajo, con los amigos, de descanso, con la familia.



Los horarios son importantes, así como con la comida y las dietas, hay que determinar espacios y horarios y ajustarnos a ellos. Lo mejor es regalarte un tiempo, ya en la tarde o noche en el que no estés mirando pantallas y recibiendo información, desconectarte y permitirle al cuerpo y la mente descansar. Esto te permitirá también dormir mejor.

Mientras trabajas o estás en una junta importante, o con una persona prioritaria, no dejes cerca la tentación, deja tus dispositivos lejos o en silencio para reducir la ansiedad que produce la extrema dependencia que ya tenemos de estas continuas interrupciones.

Como en las dietas, al principio sentimos que nos estamos perdiendo de algo importante, pero a la larga nos daremos cuenta de que, al contrario, estamos recuperando el control de nuestra vida y la paz de nuestra mente. No dejemos que nuestros dispositivos nos controlen, son herramientas muy necesarias, pero que tenemos que aprender a controlar para sacar lo mejor de ellas sin perder lo mejor de nuestra vida y de nuestras relaciones, no dejemos que la tecnología nos robe momentos que deben ser privados y deben tener toda nuestra atención. Limitemos la cantidad de información y ajustémonos más a la calidad de la información que recibimos. No todo lo que está en las redes es cierto o es bueno y no todo el tiempo tenemos que estar al tanto de las notificaciones y mensajes. Ajusta tu lista de prioridades y mantente apegado a ella y si caes en tus antiguas costumbres no desesperes, termina con la interrupción y regresa a tu determinación.