Los pequeños cambios de nuestra vida y en nosotros mismos comienzan por imaginarnos nuestra mejor versión, el yo ideal, lo que quisiéramos ser. Identificar qué es lo que queremos conseguir y así comenzar con pequeños cambios, superando miedos y avanzando, un paso a la vez pero con un rumbo ya determinado.

El cambio requiere una decisión y constancia, porque una vez iniciado el camino es difícil regresar, pero también es difícil llegar si constantemente damos marcha atrás. Al comenzar a caminar en el sentido que hemos trazado, muchas veces nos sorprendemos porque estamos más preparados para el cambio de lo que creíamos, es como montar en bici, una vez que has aprendido, difícilmente olvidas cómo hacerlo. Nuestro valor, determinación y fuerza de voluntad son algo que a veces está dormido dentro de nosotros pero que sabemos hacer una vez que nos decidimos. La capacidad de adaptación es lo que caracteriza a nuestra especie, pero lo vamos olvidando al no ponerlo a prueba y al no intentar cosas nuevas. Y seguimos recorriendo el camino de la estabilidad, la tranquilidad, la monotonía y la sensatez y miramos al cambio como un abismo insalvable que no nos atrevemos a cruzar.

Para poder materializar los cambios debemos primero saber cuál es nuestro objetivo, o lo que nos gustaría que fuera la meta y luego comenzar a dar pasos pequeños en esa dirección, superando miedos y fortaleciéndonos a cada paso que damos.

Divide tu propósito final en pequeñas metas, no veas el cambio como un logro único sino como una cadena de pequeños logros y pasos en la dirección correcta.

Ten un registro de tus éxitos, no importa que sean pequeños, de esta manera obtendrás la motivación necesaria para un cambio permanente. Cuando fracases, aprende de tus errores, la perseverancia y la repetición ayudan a avanzar. Analizar tus errores te ayuda a no cometerlos otra vez de manera consciente y así, al aprender, ya conseguiste un logro más, y el fracaso no es absoluto ya que pudiste sacar algo bueno de él.

En tu camino no te compares con los demás. En primer lugar, no todos vamos en la misma dirección y no todos tenemos las mismas lecciones que aprender. Cada persona tiene su propio camino y su propio ritmo. Al compararte con los demás solo logras distraerte de lo verdaderamente importante que es avanzar, aprender, dejar atrás tus miedos, evolucionar.

Estudia tu forma de pensar, ya que en ocasiones nuestro pensamiento nos hace sabotaje al distraernos en cosas poco importantes como la envidia de los demás, el mal humor o cosas externas. En realidad, solo tienes control sobre tu forma de pensar y de reaccionar, no caigas en viejas trampas y continúa tu camino, paso a paso siempre en la dirección elegida.

Acepta tus fortalezas y tus debilidades. No conviertas en meta cosas que no están en tus habilidades o posibilidades de obtener. Muévete de una forma auténtica por tu vida, aceptándote, amándote y sin juicios.

El cambio no termina, el camino siempre continúa, cada cierto tiempo detente, obsérvate, ¿sigues queriendo ir en la misma dirección?, ¿sigues con la misma idea de la mejor versión de ti mismo? no te preocupes, siempre puedes cambiar el rumbo, el cambio es una constante que nos acompaña a lo largo de nuestra vida. Nunca llegaremos a la perfección por mucho que lo intentemos, la perfección no existe, solo existe el camino, el cambio, el aprendizaje y el amor. Una vez que aceptamos que la perfección no es la meta, ni es alcanzable y que en la vida es más importante ampliar conocimientos, ampliar la perspectiva, amar y aceptarnos más, entonces resulta mas fácil conseguir la felicidad que merecemos vivir.