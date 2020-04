Un amigo me envió un video que ha marcado mi manera de pasar esta cuarentena. El video no es nuevo, hasta creo haberlo visto antes, pero tal vez mis circunstancias no eran las de hoy y no le presté tanta atención.

Un niño mirando a la pantalla de mi teléfono, en inglés me pregunto “¿qué es lo que tú practicas todos los días? Porque cualquier cosa que tú decidas practicar todos los días es algo en lo que te convertirás en experto. ¿practicas alegría?, ¿practicas paz? ¿practicas felicidad? O ¿Practicas quejarte de todo?, porque si practicas quejarte te convertirás en un experto y lograrás encontrar en cada momento de tu vida una razón para quejarte, aunque las cosas estén bien tu, ya que eres un experto, encontrarás algo de qué quejarte. ¿Practicas el enojo?, porque si todos los días practicas enojarte te convertirás en un experto y así hasta la más pequeña falla te hará sentirte enojado. ¿Practicas estar preocupado? Porque si te vuelves bueno en esto, lograrás preocuparte por todo y todo el tiempo. Así que, si es cierto que todo es cuestión de práctica, entonces te propongo que practiques la alegría”.

Esto dice el video y en estos tiempos de miedo y de incertidumbre me parece importantísimo analizar qué es lo que practicamos todos los días, ¿A qué decidimos dedicar nuestro tiempo y nuestro pensamiento? Porque cualquier tema al que decidas enfocarte, te convertirás en un experto.

Tiempos difíciles los que nos están tocando vivir, sobre todo porque el enemigo es casi invisible y nos hace desconfiar del aire que respiramos, que nos es muy básico. Pero aun ahora, encerrados en nuestras casas y lejos de muchos de nuestros seres queridos, podemos practicar la alegría, la fe, la esperanza, pero sobre todo el agradecimiento. ¿Qué es lo que tú practicas? Si decides practicar el miedo y enfocar tu tiempo a ver videos apocalípticos y teorías de la conspiración, mientras los compartes en todos tus grupos y redes sociales, entonces en eso es en lo que te volverás bueno, en tener miedo y el miedo solo logra paralizarte. Es normal que sintamos un poco de temor, no tenemos información, no sabemos cuánto va a durar, a quién va a atacar, pero no debemos de dejar que el miedo se apodere de nosotros.

Yo propongo que mejor practiquemos el ser agradecidos, y al practicarlo logremos compartir lo poco que tengamos con los demás, porque hay muchas personas que son menos afortunadas que tú o que yo. Tal vez hay personas que les tocó enfrentar este aislamiento sin dinero, o sin trabajo o tal vez les tocó enfrentarlo en soledad o lo que es peor en compañía de alguien que no te enriquece. Practica el agradecimiento contando constantemente tus bendiciones, porque si en lugar de dedicar tu tiempo al agradecimiento y a la alegría decides dedicarlo a quejarte y a enojarte entonces tu cuarentena va a ser mucho más dura aun de lo que pudiste haberla hecho.

En todo momento podemos encontrar motivos para quejarnos, en primera, nos sentimos prisioneros en nuestro propio hogar en lugar de sentirnos agradecidos y seguros de tener un lugar en donde refugiarnos. Nos quejamos del trabajo casero que todos debemos realizar y que antes no hacíamos en lugar de agradecer a cada momento el poder estar ocupados y activos.

¿Tú qué practicas? Hazte esta pregunta a cada momento y también hazla a quienes te rodean y viven contigo, por la compañía tóxica es terrible y lo mejor que nos puede suceder, ya que debemos de estar dentro de casa y en familia, es que las personas que nos acompañan estén en la sintonía adecuada y enriquezcan nuestra energía. ¿Tú qué practicas? No importa que practicaste hasta ayer, hoy toma la decisión de practicar cosas positivas, de practicar agradecimiento, compasión, amor. No desperdicies estos días en practicar cosas que no te enriquecen, toma la decisión y comienza a enriquecer tu energía a cada momento, tú decides en que serás experto cuando esta cuarentena termine y podamos regresar a convivir.