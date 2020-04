Esta frase se lee ahora constantemente, nos la repetimos como un mantra tranquilizador, con la esperanza de que pase toda esta amenaza que no entendemos y que regrese nuestra vida, la vida a la que estábamos acostumbrados, que regrese lo que llamábamos normalidad. Dice una frase de Santa Teresa “todo pasa” y es cierto, pasa lo bueno y pasa lo malo, todo pasa y solo es cuestión de resistir, pero en el fondo tenemos que aceptar que lo que llamábamos normalidad no regresará. Y no regresará porque nosotros ya no somos quienes éramos cuando todo esto comenzó, porque hemos aprendido mucho de nosotros mismos y de nuestro entorno en estos días de confinamiento. Porque a golpe de soledad hemos tenido que enfrentarnos con nuestro interior, con nuestras rutinas, con los valores que profesábamos y que hoy nos parecen vanos.

¿Cuántas cosas que considerábamos importantes y básicas y sabemos que no son necesarias? ¿Cuántas cosas que nos parecían superfluas y sin importancia hoy sabemos que son indispensables?, ¿cuántas personas que no considerábamos importantes hoy valoramos mas? ¿Cuántos abrazos tenemos en lista de espera esperando el día que podamos salir de nuestro encierro? ¿Cuántos te quieros?, ¿cuantas disculpas? ¿Cómo podríamos regresar al mismo mundo en el que estábamos si hoy tenemos todos estos pendientes?, ¿cómo podríamos si quiera querer regresar al mundo y a las costumbres que nos llevaron a esta crisis de salud que, además, esta acompañada de una crisis económica, de una crisis ecológica, de una crisis familiar, de una crisis religiosa.

Cuántas cosas hay por cambiar y cuán hermoso puede ser el mundo al que regresemos, si decidimos aprender las lecciones que esta pandemia nos ha venido a enseñar. Nos ha dado primero una lección de humildad. El hombre desaparece y se encierra en su casa y el mundo sigue, es más no sigue, mejora. Hemos desaparecido de nuestras actividades diarias que nos parecían indispensables y sin embargo hoy vemos que no lo eran. Nos vino a dar una lección de amor, porque dábamos a la familia por sentada, porque descuidábamos a los amigos y hoy sabemos que no hay nada mas importante que una charla, que un abrazo. Hoy sabemos que un metro de distancia duele y que el amor va encontrando caminos para expresarse.

Este confinamiento nos ha enseñado a ser valientes, ha pensar en que nos falta, en que sentimos, no ha enseñado que el rencor y encerrarnos en el pasado no nos trae nada nuevo. Ahora vivimos solo el momento, solo el día de hoy, porque no sabemos qué pasará mañana. En realidad, nunca lo hemos sabido, pero teníamos la ilusión de control sobre nuestra vida que nos permitía estar pensando en el futuro y haciendo planes. Hoy solo pensamos en estas veinticuatro horas, pero debemos de aprovecharlas bien. Primero hay que agradecer, porque aun en las circunstancias más oscuras tenemos cosas que agradecer, después ser compasivos, pensar en los demás. Hay muchas personas enfrentando este confinamiento en circunstancias muy adversas y hay que pensar en cómo podemos ayudar, ya sea con una despensa, con dinero, con una llamada telefónica, con un mensaje. Lograr quitar la atención de ti mismo y preocuparte por el prójimo ayuda a reconfortar el corazón. Después dedicar un momento del día a hacer ejercicio, pensando en lo importante que es mantenernos saludables, comer sano si podemos, cuidar los mensajes que envía nuestro cuerpo y nuestro estado de ánimo. Hacer algo que nos guste, puede ser leer un libro armar un rompecabezas o sentarnos frente a nuestra ventana y admirar el paisaje.

Todo va salir bien, solo es una crisis y crisis significa cambio. No nos aferremos a nuestras costumbres y sueños del pasado y enfrentemos este momento con esperanza, sabiendo que todo pasará y podremos disfrutar de un nuevo mundo que aprendió de sus errores.