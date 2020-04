La vida implica experiencias de todo tipo, aún ahora que estamos en cuarentena y nos encontramos muchos de nosotros confinados en nuestra casa, la variedad de posibilidades, de experiencias por vivir son innumerables. Para poder fluir por la vida lo mejor es amar y aceptar cada momento y cada opción de nuestra vida.

La vida va avanzando y nos vamos encontrando con diferentes circunstancias, algunas de ellas francamente hermosas o deseables y entonces nos apresuramos a abrazarlas y a gozarlas, otras son dolorosas y entonces preferimos darles la espalda, negarlas, alejarnos de ellas. No nos damos cuenta que al cerrarnos, que al negarnos a aprender de ellas, dejamos de crecer como personas y enriquecer nuestro abanico de posibilidades. Llegar a apreciar, a aceptar o a amar todas las experiencias de la vida, incluso las difíciles y dolorosas a la larga es una buena estrategia, porque nos mantenemos abiertos a la vida, nos conocemos más y crecemos.

Por aceptar no pretendo que estas experiencias no nos ocasionen daño o dolor, pero si las aceptamos podemos seguir avanzando, podemos movernos mas ligeros sin cargar dolor o rencor. Si logramos extraer una semilla fértil de los momentos difíciles, si logramos aprender de las dificultades, entonces podremos agradecerlas y no sentir dolor cuando regresemos a ellas. Hoy nos enfrentamos a una situación muy complicada, que nunca habíamos creído que pudiera suceder. Muchos han perdido seres queridos, otros han perdido su libertad, han perdido su economía, otros están enfrentando la soledad, algunos están en negación y otros buscan el lado positivo. Lo que es inevitable es aprender, cada experiencia que enfrentamos deja en nosotros una huella. No a todas las experiencias que vivimos podemos verles la parte buena, pero de todas podemos agradecer el aprendizaje.

La vida es una lucha constante entre lo que deseamos, imaginamos y soñamos y la realidad que enfrentamos. Hoy nos enfrentamos a una realidad que nadie pudo imaginar. Pero hay que aceptar las partes buenas, así como las partes dolorosas o difíciles. Lo importante es no anclarnos en el dolor, no quedarnos en la pérdida, ver a través de ellos y lograr el aprendizaje y la aceptación.

El ser humano tiene siempre miedo al cambio y hoy nos enfrentamos a un futuro muy incierto, no entendemos ni siquiera el presente. Estamos asilados, enfrentando a un enemigo que no podemos ver, ni podemos entender, sin informacion y estamos enfrentando muchas perdidas, pero la flexibilidad es una característica que tenemos que buscar. La mayoría de nosotros fuimos educados teniendo en mente a un roble, a un gran árbol que hecha raíces y resiste muchos años pero hoy sería mejor pensar que somos palmeras, que nuestras raíces nos permiten movernos al ritmo del viento, con gran intensidad pero sin quebrarnos, con hojas y mentes abiertas al cambio que nos permitan adecuarnos a una nueva realidad que esta por venir y que nadie podemos ni siquiera imaginar.

Nos enseñaron a recorrer un camino en el que al final podíamos vislumbrar el éxito o la felicidad, pero hoy estamos aprendiendo que debemos caminar disfrutando el camino, gozando el momento y dispuestos a cambiar de camino cuando sea necesario, por que la felicidad y el éxito no están al final sino en la manera en que decides caminar, los puedes encontrar y disfrutar a cada paso. No hay un final del camino, no hay un solo objetivo y nuestra vida puede ir adecuándose a diferentes realidades. Solo tenemos que cambiar la perspectiva, abrirnos a las experiencias y lograr el aprendizaje y así cada paso de nuestro camino valdrá la pena.