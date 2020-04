En nuestro día a día vamos tomando decisiones de acuerdo con nuestras experiencias, a nuestro modo de vivir, nuestra realidad, pero a veces se nos olvida que nuestra realidad no es la única, hay cientos de realidades diferentes y no debemos de juzgar a los demás desde el lugar en donde nosotros nos encontramos, porque eso sería no tener compasión, no ponernos en el lugar de “el otro” y tratar de entender sus motivaciones.

Con la pandemia que nos ha tocado vivir se ha pedido a los ciudadanos que nos quedemos en casa y muchos lo hemos hecho, pero somos muchos que tenemos una realidad especial, tenemos unos pocos ahorros que nos permiten no tener que salir de casa a buscar el sustento diario, nuestras profesiones no son esenciales para la supervivencia y de alguna manera, aunque sea haciendo sacrificios, podemos seguir esta petición de las autoridades para lograr disminuir el contagio y el número de personas que llegan a los hospitales necesitando ayuda.

Constantemente me encuentro con mensajes de enojo hacia quienes están fuera de casa, hacia quienes tienen que salir. Por supuesto que será reprobable que alguien decida festejar sus XV años en medio de todas las medidas sanitarias que se nos han impuesto, pero cientos de personas tienen que salir día a día por necesidad. No porque sean incultas, no porque sean irreverentes, no porque no les importe contagiarse, sino por la simple razón de que si no salen a trabajar no tienen qué comer y esta realidad tendría que ser suficiente para que comprendamos su situación y tratemos de ayudarlos en lugar de simplemente descalificarlos.

Miles de doctores y enfermeras salen todos los días a las calles y se mueven en trasporte público para llegar a un hospital a cuidar a aquellos que lo necesitan, aun exponiéndose a contraer el virus. Pero también tienen que salir las personas de limpieza, los que atienden las tiendas y farmacias, los repartidores, los que trabajan en fábricas o empresas que producen alimentos, los que recogen la basura. Muchas personas tienen qué exponerse para que los que pueden quedarse en casa tengan las cosas necesarias, y muchos no trabajan en industrias esenciales, pero es esencial para su supervivencia salir a trabajar, ganar algo de dinero para poder enfrentar esta crisis que tanto daño ha hecho a nuestra economía.

Por eso en lugar de juzgar o de criticar volvámonos más comprensivos, más empáticos y más solidarios. Muchos grupos están ayudando a los que menos tienen y enfrentan esta pandemia sin recursos económicos. Por ejemplo, Fundación Bepensa (www. fundacionbepensa.org) con varias empresas han conformado un grupo de ayuda para recibir donativos y elaborar despensas con el objetivo de que más personas puedan mantenerse en casa. Fundación por la Salud (www.funsayuc.org), de igual manera, recibe donativos para comprar equipo médico y de seguridad para que nuestros doctores y enfermeras estén mejor cuidados a la hora de enfrentar el contagio. El Gobierno del Estado, junto con muchas asociaciones, hacen un programa que se llama “caja de campo”, mediante el cual se garantiza la ayuda a muchas comunidades rurales y privilegiando el consumo local para ayudar a la propia comunidad. Un grupo de jóvenes liderados por Odette Solís (9993019727) recibe donativos para ayudar a todas las personas que trabajan en casas y que ante la falta de movilidad no pueden ir a sus trabajos, para que se queden en sus pueblos y no se arriesguen al contagio.

De este problema nadie se salvará solo, en comunidad podemos ayudarnos y cooperar para que más personas puedan cuidarse y estar seguras en sus casas. Hay muchas realidades, algunas de ellas difíciles de imaginar, pero siempre es posible ayudar desde el lugar en el que estamos. Busca en tu comunidad a quienes están liderando la ayuda y súmate. Recibo muchos mensajes muy lindos que hablan de cómo este virus ha venido a enseñarnos a convivir en familia, a olvidar la prisas, a aprender a disfrutar del tiempo juntos y ésa es una hermosa realidad para muchos, pero no dejemos de lado a quienes viven otra realidad y este virus los ha venido a enfrentar con su pobreza y su falta de oportunidades. Es responsabilidad de cada uno de nosotros medir nuestras bendiciones y compartirlas con quienes han sido menos afortunados y que dependen de esta ayuda para salir adelante. Súmate y ayuda.