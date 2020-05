La cuarentena nos está enfrentando con paradigmas con los que habíamos estado viviendo y que nos mantenían activos y en plena productividad. La sociedad vivía a un ritmo vertiginoso y el que no estaba en constante movimiento o actividad era considerado un holgazán. De pronto llegó el Covid-19 y nos hace enfrentarnos a una nueva realidad que nos confronta con todo lo que habíamos estado haciendo. El mundo se paró, no solo nosotros, la mayoría de las cosas se han detenido, hemos quedado confinados en casa, se nos puso un alto en seco.

Parecía imposible. Si hace unos meses te hubieran dicho que eras capaz de quedarte dos meses en casa cumpliendo con unas cuantas horas de trabajo pero administrando tu tiempo libre, hubieras pensado que esto era imposible. La verdad es que ya no estábamos acostumbrados a tener tiempo libre, nuestra vida era regida por la agenda y a cada hora una actividad diferente, la productividad marcaba el ritmo, y hoy de pronto tenemos muchas horas que podemos dedicar al ocio y nuestra conciencia no nos deja tranquilos porque sentimos que todas nuestras horas tienen que rendir, tienen que ser productivas.

Es momento de aprender que hay una productividad diferente, una que no miden nuestros jefes o nuestro empleo, nuestra vida no es el solo contar nuestra productividad o nuestros logros. Y esto no lo hacemos solo con nosotros, lo hacemos con nuestra pareja, con nuestros hijos. Vemos el aburrimiento y el ocio como el más terrible monstruo.

Escuchamos de niños el dicho “la ociosidad es la madre de todos los vicios”, y nos dimos a la tarea de no dejar un minuto de ocio en nuestra vida, y cuando logramos tener un espacio sin actividades el teléfono se roba cada uno de los minutos en un deslizamiento incesante de pantalla por historias que en realidad no nos afectan y muchas veces no nos interesan.

Hoy estamos ante la oportunidad de aprender a no hacer nada. Sin buscar, sin pretender, relajando nuestros cerebros y nuestras almas, logrando una desintoxicación que nos llevará dentro de nosotros mismos, que nos permitirá conocernos mejor y sobre todo despertará nuestra creatividad que ya lleva rato dormida, más bien adormilada por el internet y por la sobreocupación.

Para mirar dentro de nosotros mismos pasa como cuando queremos mirar al fondo de un lago mientras estamos arrojando piedras: si nos mantenemos arrojando piedras todo el tiempo, nunca podremos ver el fondo; sin embargo, si logramos aquietarnos, aquietar nuestra mente, el agua comenzará a clamarse y poco a poco podremos ir viendo el fondo y descubriendo qué hay ahí. Así es nuestro interior, si logramos aquietarnos descubriremos al yo interior que nos habita y que ha sentido tanta soledad.

Debemos de aprender a amar y a abrazar al aburrimiento. Pero un aburrimiento activo, no un hastío, ni desgano o desinterés, sino un aburrimiento activo en donde nuestra mente acabará por encontrar supropio estimulo. Aristóteles decía: “El asombro es la puerta de la filosofía”, y se refería a ese momento en que nuestra mirada está perdida, no pensando en nada y de pronto logramos fijarnos en algo que nos asombra, algo que tal vez es cotidiano y ha estado en nuestra vida por mucho tiempo, pero no habíamos logrado mirarlo. Asombrarnos es sacar de las sombras, es ver realmente lo que nos rodea y permitirnos regocijarnos con lo que encontremos. El hacer, el correr, la actividad continua y nuestros dispositivos electrónicos son las sombras que no nos dejan ver muchas cosas que tenemos y están dormidas dentro de nosotros, muchos dones y bendiciones que nos acompañan y que no conocemos; hoy tenemos el tiempo, permitámonos aprovecharlo de tal manera que dejemos que la cuarentena traiga luz sobre nuestro espíritu y nos permita poco a poco cambiar, y con nuestro cambio personal comenzar a cambiar al mundo.

Para no regresar al mundo que vivíamos, aprender las lecciones que esta cuarentena tiene para nosotros y regresar a la vida siendo mejores personas, con menos prisa y mucho más sentido común, sabiendo que el aburrimiento y el ocio con medida y aprovechándolos pueden ser de una gran ayuda.