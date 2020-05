El México de hoy, que está enfrentando la división fomentada por sus dirigentes, que nos quieren hacer creer que somos chairos o fifís, en lugar de entender que todos somos mexicanos y que así nos necesita nuestro país, a cada uno haciendo su parte para salir adelante. El presidente Obama subió a las redes un video dirigido a los jóvenes de hoy, pero que en realidad todos debemos escuchar y reflexionar la parte que nos toca, para lograr que nuestro hermoso y resiliente país salga adelante de esta crisis.

Si algo nos ha enseñado esta pandemia es que los grupos que creímos que existían en realidad no existen, no somos jóvenes y viejos, ricos y pobres, blancos y negros, hombres y mujeres. En esta pandemia hemos sido seres vivos enfrentando la adversidad. La segunda lección de esta pandemia es que nadie va a salir de ésta bien librado solo, el trabajo tiene que ser en equipo y sólo saldremos adelante si pensamos en las necesidades del otro, del que está en nuestra comunidad o en nuestro planeta.

Como dice el presidente Obama, esta pandemia ha sacudido todas nuestras certezas, y ha puesto en descubierto todos los problemas que ya existían y que íbamos ignorando, como un deficiente sistema de salud, una precaria economía. Esta pandemia ha despertado a la juventud, pero más que eso, nos ha despertado a todos, a la realidad de que las certezas que teníamos no lo eran, que las manera de resolver los problemas que se acostumbraba no tiene que ser la mejor, ni siquiera puede ser acertada. Que da lo mismo qué tan popular eres o cuánto dinero ganas o cuán saludable estás si las personas que te rodean no tienen salud ni dinero ni amigos y que nuestra sociedad funciona cuando logramos no sólo pensar en nosotros mismos sino también pensar en los demás y en su bienestar.

La otra cosa que hemos descubierto con esta pandemia es que la mayoría de las personas que parecían estar a cargo de la situación y que parecía saber que estaban haciendo, en realidad no lo saben, no tienen todas las respuestas, que la solución está realmente en cada uno de nosotros y esto puede dar mucho miedo, pero también puede ser inspirador, hay tanta incertidumbre, que es el momento de reinventarnos. Nos da tres consejos básicos para esta nueva época.

El primero es no tengas miedo, ya han venido tiempos difíciles antes, nos sólo para Estados Unidos sino para todo el mundo. Nuestra especie ha enfrentado otras pandemias antes, ha enfrentado guerras, ha enfrentado malos gobernantes y hemos podido salir adelante. Este no es el fin del mundo sino el comienzo de una nueva era. De todos los problemas hemos salido fortalecidos y hemos aprendido nuevas lecciones.

El segundo: Haz lo que creas que es correcto, pero no tomemos el camino fácil , tomemos el camino de los valores que han probado su persistencia, como el trabajo, la honradez, la responsabilidad , la justicia, generosidad y respeto por los demás. El tomar atajos y hacer las cosas fáciles, hacer sólo lo que nos divierte o lo que no representa un esfuerzo, es lo que nos ha llevado al lugar en el que estamos. No siempre tomaremos las decisiones correctas, pero si seguimos el camino de la verdad que está dentro de nosotros, entonces seremos parte de la solución y no parte del problema.

El tercer consejo es: construye una comunidad, nadie hace cosas grandes por sí mismo. Parece que la solución es salvarte a ti mismo, pero en realidad si vamos a crear un mundo justo, si vamos a salvar el ambiente y vamos a evitar futuras pandemias sólo podemos hacerlo si trabajamos juntos, si estamos atentos a los derechos de los demás, a la lucha que están realizando. Debemos poner al mundo sobre un nuevo camino, dejando atrás lo que nos divide, la codicia, el estatus, la raza, orientación sexual, si somos fifís o chairos. Todos somos uno mismo y a todos nos afecta lo que les sucede a los demás. Esta pandemia nos debe de servir de graduación de una nueva generación que esté dispuesta a liderar al mundo por un mejor camino, y cada uno de nosotros debe estar dispuesto a hacer la parte que le toca en esta transformación.