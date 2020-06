Hoy en día el centro de nuestro pensamiento y de nuestras conversaciones es la pandemia y el coronavirus, los infectados, los muertos que definitivamente son el tema urgente a tratar y a contener en nuestra sociedad. Pero los problemas de siempre, los cotidianos, continúan, la gente sigue enfermándose de otras cosas y necesita apoyo ahora más que nunca.

Es ahora cuando lugares como el Albergue Temporal San Vicente de Paul, el Albergue Buena Voluntad o instituciones similares necesitan nuestro apoyo para poder seguir existiendo y poder seguir ayudando a quienes mas lo necesitan.

Nuestros enfermos, las personas que enfrentan la enfermedad agravada con la pobreza, y encarando además un sistema de salud colapsado nos necesitan más que nunca.

En los albergues los enfermos y sus familiares encuentran un lugar en el que poder vivir mientras enfrentan la enfermedad, al tiempo que reciben apoyo para entender nuestro sistema de salud y muchas veces los diagnósticos médicos que les son explicados por doctores en español, cuando muchos de ellos solo hablan maya. Les apoyan también con tres comidas nutritivas al día, lo que les ayuda a recuperar la salud y a poder enfrentar largas jornadas esperando ser atendidos, o esperando recibir noticias de sus enfermos.

La fundadora, Sor Beatriz Laviada, decía que realmente el pobre no hace conciencia de su pobreza mientras vive precariamente en su pueblo, pero en familia y con salud. Es cuando llega a la ciudad y tiene que pasar largas temporadas lejos de su casa y de su trabajo, en una ciudad que no conoce y enfrentando además la enfermedad, que se da cuenta de los limitados recursos que tiene y es entonces cuando los albergues pueden darle un lugar en donde descansar y recuperar la esperanza ayudándolos a enfocarse en su recuperación y permitiéndoles no pensar en el problema de en dónde dormirán o qué comerán.

Hoy, el mundo esta de cabeza y más que nunca todos: ricos y pobres, mujeres y hombres, no importa tus circunstancias, todos vemos lo indefensos que estamos ante la enfermedad. La salud es el bien máximo que poseemos, es la base de la pirámide de nuestras necesidades y cuando no la tenemos todo lo demás se tambalea. Cuando a esto le sumas el no tener dinero para pagar la atención medica que necesitas, y un sistema federal de salud que no tiene la capacidad de atenderte adecuadamente, la crisis se agudiza.

Nadie saldrá solo de esta crisis ni de ninguna, tenemos que aprender a pensar en el prójimo, y en la comunidad y a apoyarnos en las instituciones que llevan años trabajando en dar ayuda a quienes más lo necesitan. Hoy los albergues necesitan de nuestro apoyo para mantener a todas estas personas que están enfrentando problemas de salud como infartos, diabetes, hipertensión, diálisis diarias, cáncer. Enfermedades que hoy de manera silenciosa siguen haciendo que miles de personas tengan que acercarse a los hospitales por ayuda, y a los albergues en busca de apoyo, de un lugar en donde comer y en donde descansar y recuperar las fuerzas y la esperanza.

No los dejemos solos, hay muchas instituciones trabajando en diferentes frentes, elige cuál puede recibir tu ayuda y no te canses de ayudar, la compasión y el apoyo que hoy demostremos ante los que más lo necesitan nos ayudará a salir victoriosos de esta crisis, que si bien nos golpea a todos, hay a algunos que golpea con más fuerza y que necesitan de donativos para poder seguir adelante.

El Albergue Temporal San Vicente ha estado ahí, trabajando, por más de cincuenta años, demostrando que cuida el dinero que recibe y lo canaliza a quienes más lo necesitan. Hoy, trabajando en conjunto con el Albergue Buena Voluntad, que tiene más de ocho años trabajando, dando ayuda a cientos de personas. Démosles hoy una mano y apoyemos a esta noble causa. Si estas interesado en contribuir con donativos comunícate al 99-99-23-12-26.