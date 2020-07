No sabemos por cuánto tiempo tendremos que vivir con estas normas que establece la nueva normalidad. Probablemente por más tiempo del que esperábamos cuando todo esto comenzó. Hoy sabemos que el Covid 19 ha llegado para quedarse y para cambiar por completo nuestras costumbres y la manera en la que nos relacionamos.

No podemos permitir que este virus nos aísle por completo, tenemos que retomar nuestros espacios, pero debemos de hacerlo de una manera respetuosa e inteligente porque, si nos dejamos llevar por la desesperación de la cuarentena y simplemente salimos todos al mismo tiempo y con las mismas costumbres que teníamos, entonces solo lograremos atrasar unos meses el momento en que los hospitales y servicios de salud van a entrar en crisis.

Al principio de la cuarentena pensaba que este tiempo, que esta pausa, nos haría reflexionar y que regresaríamos a la nueva normalidad un poco más sabios, un poco mas respetuosos, pero ante la primera señal de bajar la intensidad de las medidas de aislamiento, la gente olvidó la prudencia y ya hay reuniones en las casas, los amigos se visitan, hay reencuentros las calles y en las playas. Se entiende que estábamos un poco cansados del aislamiento, pero no debemos olvidar la prudencia. La posibilidad de enfermarse sigue existiendo y las limitantes en cuanto a camas de hospital, respiradores y gente capacitada para atender siguen también siendo las mismas.

Los grupos de riesgo, como la gente mayor, los que padecen diabetes o tienen sobrepeso o hipertensión o problemas respiratorios tienen altas posibilidades de contraer la enfermedad de una manera más intensa que los obligue a internarse en un hospital o a utilizar respirador. Por muchas ganas que tengamos de visitar a nuestros familiares y amigos tenemos que considerar cómo nos sentiríamos si esa persona que extrañamos tanto hoy se enferma y sufre de complicaciones por culpa nuestra.

Todos podemos enfermarnos y al mismo tiempo todos necesitamos regresar a trabajar y a nuestras actividades diarias. La pausa no puede ser de manera indefinida, pero la parte social puede esperar un poco más. Es verano y la temporada es algo muy importante para quienes vivimos en Yucatán, pero vivámosla de una manera responsable. La sana distancia tiene que mantenerse hasta con los vecinos; la capacidad de la lanchas debe respetarse igual que la del coche. Estas medidas son para cuidarnos a nosotros mismos, son para lograr llegar al momento en que encuentren una cura o una vacuna sin que nuestros sistemas de salud entren en crisis.

Hay medidas que podemos tomar para lograr que esta transición entre la cuarentena y la nueva normalidad sea más suave; todos debemos de usar cubrebocas cuando estamos cerca de otras personas, debemos lavar nuestras manos de manera constante, no tocarnos la cara, no salir de nuestra casa a menos que sea necesario, mantener la sana distancia y de una manera empática con nuestra comunidad debemos favorecer el consumo local, ayudar a nuestros productores y a los negocios yucatecos y mexicanos a salir de esta crisis económica que ha producido nuestro confinamiento.

La tiendita de la esquina, los agricultores de nuestro Estado, las costureras, los negocios de comida, las constructoras, tiendas, comercios... todos hemos sufrido esta pausa que ha representado un sacrificio para nuestra economía. Seamos consumidores inteligentes y busquemos privilegiar a los pequeños productores que, al no tener distribución, no han podido vender; a los artesanos locales que se quedaron sin turismo, a los productores del campo que además de sufrir la cuarentena tuvieron que enfrentar un ciclón.

La responsabilidad de salir bien de esta transición esta en cada uno de nosotros, en aguantar con paciencia este último esfuerzo que nos pide no salir de casa más que cuando sea necesario, no hacer reuniones sociales y cuidar a los grupos de riesgo. Ya estamos cerca de entender las reglas de la nueva normalidad que nos acompañará por algún tiempo, respetémoslas y respetemos también las diferentes opiniones y maneras de enfrentar la crisis. Como dice un escrito que circula en internet: todos estamos viviendo la misma tempestad, pero no todos vamos en el mismo tipo de embarcación. Unos sufren más que otros y unos han perdido mucho más que otros; seamos respetuosos y compasivos y juntos lograremos salir de esta crisis que nos ha puesto a prueba y de la que debemos de salir mas fortalecidos.