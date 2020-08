Todo ser humano tiene frente así el camino que le toca recorrer. En algunas ocasiones el camino es un camino plano, sin obstáculos; en otras el camino esta lleno de piedras y acantilados, pero independientemente del camino que está uno recorriendo, he observado que la manera en que uno decide transitarlo es la que define si una persona es feliz o sufre mucho.

Por ejemplo, he visto a Tony Meléndez, un hombre que nació sin brazos y es un cantautor maravilloso, que con sus pies y una sonrisa interpreta en guitarra las melodías que el ha compuesto agradeciendo a Dios y a la vida que le han dado tanto. Y por otro lado escucho a personas sanas, sin grandes problemas económicos quejarse por la vida que les tocó y exigiéndole a Dios milagros y siempre necesitando más para ser felices.

Y es que hay personas que cuando encuentran una piedra en el camino, no importa el tamaño que ésta tenga, deciden cargarla en vez de superarla o aceptarla y así se pasan toda la vida culpando de su falta de felicidad a sus padres por que no les dieron una infancia feliz, o a algún hermano o a su jefe o a su esposa.

Y no se dan cuenta de que el verdadero responsable de su felicidad es él mismo y su manera de enfrentar los problemas. Las dificultades están siempre ahí, no existe la vida perfecta, la diferencia está en la forma en que enfrentamos los problemas. Cuando decidimos cargar los problemas en vez de superarlos alargamos el sufrimiento, si en vez de cargarlos los resolvemos o si no es posible los aceptamos, entonces el problema estará ahí pero no nos pesará tanto, ni será un lastre para nuestra tranquilidad.

Hay que aprender a caminar ligeros y a aceptar nuestras circunstancias. El dolor y los problemas son inevitables, el sufrimiento es solo una opción. Hay que decidirse a ser feliz.