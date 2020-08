Esta pandemia nos ha enfrentado con un monstruo que estábamos evadiendo todo el tiempo y que ahora no nos queda más que enfrentarlo, mirarlo a los ojos y aceptar su presencia en nuestras vidas. A lo largo de nuestra historia hemos intentado darle la espalda a la incertidumbre, queremos certezas, queremos programar y controlar todo lo que podamos, planificando hasta el último segundo de nuestras vidas.

Hoy, el Covid-19 nos ha enfrentado con que nadie sabemos qué nos traerá el mañana, ¿Cómo adaptarnos a esta nueva situación? Nos hemos visto en la necesidad de aislarnos para mantener nuestra salud, y este asilamiento y la paralización que ha provocado en nosotros y en nuestro entorno nos han sumido en el descontrol.

Hoy sabemos que ya no podemos creer que sabemos lo que nos traerá el mañana, mucho menos qué nos espera en un mes o un año. La verdad era que nunca habíamos tenido el control, pero hoy lo sabemos, hoy sabemos que no lo tenemos y que nadie más lo tiene, no hay certezas y los planes son imposibles, nos enfrentamos a una situación completamente nueva.

Lo primero que nos toca es aceptar y entender que nada depende de nosotros. Estamos acostumbrados a practicar para conseguir metas, pero ahora sabemos que no hay manera de prepararnos, que tenemos que vivir en el hoy y saber que tendremos que adaptarnos y aceptar lo que traiga el mañana. Nos habíamos autoengañado y ahora nos toca adaptarnos y aceptar esta falta de certeza.

Otro miedo que tenemos que aceptar para poder seguir adelante es el miedo a enfermar. Este miedo en realidad es el miedo a la muerte, que nos lleva a comprender lo humanos que somos. Pero en realidad por mucho miedo que tengamos no podemos alejar a la enfermedad de nosotros y de nuestros seres queridos. Nos toca cuidar nuestro sistema inmune con una dieta equilibrada, haciendo ejercicio, durmiendo bien y siguiendo las medidas recomendadas por los expertos en cuanto a la sana distancia y al uso de tapabocas y jabón. Esto es lo que depende de nosotros, por lo demás, sólo podemos seguir viviendo y enfrentando la enfermedad cuando ésta llegue y no antes.

Existía en nosotros un Yo que estaba adaptado a las rutinas, que tenía una manera de funcionar y una zona de confort. Ese Yo ya no puede seguir existiendo, pero hay otros que podemos descubrir y que pueden adaptarse mejor a las circunstancias que hoy vivimos. Tenemos que reinventarnos a partir de lo que podemos dar y de lo que sabemos hacer, aprendiendo a compartir nuestra felicidad y serenidad con los demás.

No hay que anclarnos en el pasado, hablar del momento que regresemos a la normalidad expresa nuestro deseo de que las cosas regresen a ser como eran y esto es imposible. El mundo entero ha cambiado, las experiencias y recuerdos del pasado pueden paralizarnos e impedirnos aceptar la nueva realidad, tal y como ésta se presente.

La meditación es un buen recurso para pensar en el presente y conectarnos con nuestro interior y con nuestras posibilidades actuales, seguir pensando en el pasado o en el futuro nos lleva a una espiral de ansiedad que sólo nos afectara.

Permitámonos mantener nuestra capacidad de reír, aun en la incertidumbre debemos aprovechar cualquier oportunidad que nos permita reír, ser felices, jugar. Compartir este sentimiento con quienes amamos nos hace sentir pertenencia a una tribu y aleja el sentimiento de desamparo y soledad que provocan las medidas de asilamiento.

Si algo nos ha enseñado esta crisis es que no sabemos nada, pero que las demás personas tampoco saben nada. Permitámonos apostar por lo que nos gusta, por desarrollar actividades que nos causen placer. Hay que ser valientes y transitar el vacío, el camino que teníamos frente a nosotros se borró, no hay horizonte, esto nos causa una sensación de miedo y de vacío, pero al mismo tiempo nos abre las posibilidades.

Hoy sabemos que tenemos que reinventarnos y que todo es posible, que debemos reconectar con nuestro ser esencial, que podemos reconectar con la simplicidad y aprender a disfrutar y agradecer todas las cosas pequeñas y simples que nos rodean y que nos ayudan a tener certeza, agradeciendo el milagro de estar vivos.