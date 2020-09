La WWF (por sus siglas en ingles (World Wildlife Found) Fondo Mundial para la Naturaleza, es una fundación que nació en Suiza con un grupo de personas preocupadas por el cambio climático y la pérdida de biodiversidad. Hoy tiene presencia en mas de 100 países y es considerada una organización independiente que trabaja en conservación, de las más respetadas en el mundo.

Ellos tienen hoy una ambiciosa estrategia en el trabajo de preservar la biodiversidad y alcanzar el desarrollo sostenible en todo el planeta. En su inicio, su meta principal era la preservación de especies y hábitats para luego enfocarse en crear compromisos con los gobiernos por medio de tratados, enfocándose en las causas de las amenazas ambientales.

El desarrollo sostenible no se logra de un día para otro, y no lo puede hacer sólo un grupo de personas. Es por eso que se trabaja en involucrar a más personas en los trabajos que se realizan en las diferentes ciudades. Los gobiernos pueden tener planes y políticas a largo plazo, con muy buenas ideas, pero si éstas no son apoyadas por los ciudadanos se quedan sólo en eso, en ideas.

El cambio real y sostenible viene cuando los ciudadanos se preocupan por conocer las intenciones de sus gobiernos y las apoyan en la dirección correcta participando y opinando en todo el proceso, y los gobiernos toman en cuenta las ideas y opiniones de los ciudadanos.

Estamos hoy en una época diferente, una época en que los seres humanos somos la causa de los principales cambios en el planeta, más que las fuerzas naturales. Pero estamos a tiempo de redefinir nuestra relación con la naturaleza y la biodiversidad. “Debemos dejar atrás el consumo sin freno, el derroche insostenible para pasar a coexistir en la naturaleza con armonía” dice el director de WWF, Marco Labertini.

En este esfuerzo, la WWF ha seleccionado 250 ciudades de todo el mundo con planes específicos para hacer su ciudad más sustentable, en un concurso que se llama we love cities (amamos las ciudades). México participa con tres ciudades: Hermosillo, Ciudad de México y Mérida.

El objetivo de este concurso es inspirar a los ciudadanos, al tiempo que se promocionan las políticas sustentables que ayudarán a detener el cambio climático y a preservar la biodiversidad. Al votar por tu ciudad preferida puedes dar tu opinión y consejo para nuevas políticas que se desarrollarán en estas ciudades clave y promocionarlas entre los ciudadanos al tiempo que se crea un lazo de unión entre ellos y sus gobernantes.

Se concentraron en ciudades porque más de la mitad de la población mundial vive en ellas y generan casi el 70 por ciento de la huella de carbono que afecta al clima. Es en las ciudades en donde podemos crear la oportunidad de tener un mejor estilo de vida contribuyendo a crear un planeta más saludable y disminuyendo el impacto en el medio ambiente.

Los puntos en los que están trabajando estas ciudades son, por ejemplo, cambiar la manera en que las personas se transportan, privilegiando la movilidad, promoviendo el uso de energías limpias o de medios de transporte menos contaminantes, seleccionando áreas libres de coches o peatonales.

Promover la producción de energías limpias y renovables utilizando la energía solar, geotérmica o eólica. Esto nos llevara a una mejor utilización de energía sin contaminar el aire que respiramos o nuestros mantos freáticos, afectando menos el clima y permitiendo una vida más sana a sus ciudadanos.

Algo que define a una ciudad, definitivamente es su comida, y es parte importante del paso a ser una ciudad sustentable. La ciudad debe tener planes que permitan conocer a sus ciudadanos más opciones para dietas sanas, así como una más cuidadosa producción de alimentos y una recolección de residuos que incluya composta y reciclaje. La ciudad más limpia no es la que mejor recoge los desperdicios sino la que genera menos desperdicios.

Todos los esfuerzos que nuestra ciudad, Mérida, ha estado trabajando en: crear espacios para peatones, caminos seguros para ciclistas, hemos privilegiado el uso de energías limpias en la iluminación de nuestras calles, y se ofrecen incentivos fiscales para las personas que usen paneles solares, instalaciones de parques eólicos y granjas solares.

Este concurso permite tener una proyección a nivel mundial y nos ayudará a convertirnos en un punto de referencia para el mundo, pero también nos da la oportunidad como ciudad de establecer lazos entre ciudadanos y autoridades, encontrar soluciones globales y recibir asesoría y apoyo profesional. Mostrémosle al mundo la hermosa ciudad que es Mérida y ayudémosle a ser mas sustentable, tenemos hasta el 11 de octubre.

¿Cómo hacerlo? La mejor manera es entrando a la pagina www.welovecities.org y votar por la ciudad, pero no nos quedemos en dar sólo un voto, participa y opina, ayuda a crear soluciones sustentables para nuestra ciudad, enséñale al mundo lo que haces en casa o en tu ciudad para lograr un mundo más sustentable, con fotos en tus redes sociales con el hashtag #welovemerida. El cambio es posible pero solo si todos trabajamos por él, sé parte de la solución.