Me llegó un escrito enviado por una prima, que me hizo reflexionar, el escrito decía: “El matrimonio es difícil. El divorcio es difícil. Elige tu difícil. La obesidad es difícil. Estar en forma es difícil. Elige tu difícil. Deber es difícil. Ser disciplinado financieramente es difícil. Elige tu difícil. La comunicación es difícil. No comunicarse es difícil. Elige tu difícil. La vida nunca será fácil. Siempre será difícil. Pero podemos elegir nuestro difícil. Elige sabiamente”.

Y es que, en realidad, no hay opciones fáciles, sino opciones que están más acorde a nuestra zona de confort. Lo que pasa es que al ver lo valioso que otra persona tiene se nos olvida ver también el precio que pagó para obtenerlo. Generalmente vemos a alguien feliz y creemos que es una persona afortunada, que la vida le ofrece siempre opciones más fáciles o menos dolorosas. Pero en realidad todo camino, toda vida, y toda decisión tiene algo que sacrificar para poder obtener lo que deseamos.

El secreto está en elegir sabiamente qué es lo que queremos, cuáles son verdaderamente nuestros sueños y qué es lo que estamos dispuestos a pagar para obtenerlos. Nada es gratuito y ninguna vida llega a la felicidad y la paz sin haber pasado por esfuerzos y pérdidas. Pero no importa cuántas veces caigas, el secreto está en tu actitud al asumirlo y al levantarte, en tu entusiasmo para seguir adelante.

No hay metas fáciles, ni caminos sin obstáculos, pero es importante que decidas a dónde quieres llegar, qué es lo que verdaderamente quieres, quién quieres ser o qué ser estás construyendo, para que cada paso que des, lo des en la dirección adecuada, entendiendo que enfrentarás momentos de paz y serenidad, pero también enfrentarás tormentas, problemas y sufrimiento. De eso se trata la vida, de vivir un conjunto de experiencias diferentes y enriquecedoras que te lleven a ser una mejor persona, a madurar y aprender.

No sólo se aprende del dolor, aunque ciertamente es un gran maestro, también se aprende de la solidaridad, de la compasión y de la felicidad. Todas las experiencias tienen algo que enseñarnos, todas las personas que se cruzan en nuestro camino tienen una lección para asimilar, la cuestión está en obtener la sabiduría necesaria para elegir qué experiencias queremos vivir o con qué actitud decidimos enfrentar las experiencias que nos tocan.

Hay cientos de caminos y posibilidades frente a nosotros y no hay manera de saber cuál es mejor. Sólo podemos conocer el camino que elegimos, y al elegirlo debemos dejar de compararlo con el de otros. No sabemos los precios que cada quien va pagando a lo largo de su vida, y al comparar sólo le restamos mérito al camino de los demás y pretendemos justificar el nuestro.

Aprendamos a elegir nuestras opciones sabiamente y a concentrarnos en nuestra actitud al caminar, que es realmente lo único que podemos controlar. La felicidad no se encuentra en el camino, ni en los obstáculos, ni en la meta, sino en la manera que decidimos caminar.