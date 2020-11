Escuché una teoría interesante sobre el buen humor, de Michel Lejoyeux: él cree que el buen humor se cultiva, es sólo cuestión de adquirir algunos pasos que disparan las hormonas del bienestar, y esto puede ayudarte no sólo a hacer sentir mejor a tu cuerpo sino también a mejorar la imagen que tienes de ti mismo y de tu situación.

Parecería que tener ánimo alegre es algo que algunas personas tienen de nacimiento, o que el haber sido afortunadas y tener sólo buenas experiencias ha ayudado a que tengan buen humor, pero en realidad hay una conexión profunda entre nuestro estado de ánimo y nuestra manera de pensar. Nuestro cerebro es como una máquina que puede producir antidepresivos de manera natural. Tenemos que hacer un esfuerzo por reducir la hormona del estrés que se refleja en el nivel de adrenalina y aumentar la serotonina que nos lleva al buen humor.

No sirve de nada pasar largas horas pensando en lo poco afortunados que somos, o en lo mucho que otros tienen y que nosotros no. En realidad, no hay ninguna mala infancia, ningún terrible ámbito familiar, ninguna experiencia traumática que nos condene de por vida a estar tristes y deprimidos. Aunque es cierto que experiencias difíciles requieren de ayuda o de una gran determinación para superarlas, siempre es posible remontar las experiencias pasadas y lograr el buen humor.

Hay estudios que comprueban la relación entre la sonrisa y nuestras neuronas. Las moléculas del buen humor reaccionan al más mínimo cambio que hagamos en nuestros hábitos y en nuestra manera de pensar. La risa permite que el cerebro esté mejor conectado y permite que las diferentes trabajen en armonía. Es decir, que si entrenamos nuestra capacidad de reír, nuestra mente funcionará mejor.

Si hacemos sólo tareas rutinarias o que no despiertan nuestro interés, nuestras neuronas sufren. El aburrimiento y el estrés nos llevan muchas veces a comer con ansiedad y casi siempre comida chatarra. Nuestro cuerpo necesita nutrientes, el comer comida chatarra altera nuestro metabolismo y nos lleva a sentir menor bienestar.

Es por eso que es importante tratar de hacer cosas que nos gustan, que nos retan, que nos interesan, para de esta manera alejar al aburrimiento y el estrés que éste provoca.

La sonrisa la percibimos como una demostración de nuestro estado de buen humor, pero estudios han demostrado que la sonrisa estimula zonas profundas del cerebro como la amígdala, es por eso que las personas que sonríen con mayor frecuencia pueden manejar mejor el estrés y la ira, y gozan de buen humor.

Así como se habla de la contaminación ambiental, nuestro cerebro sufre diferentes tipos de contaminación y esto lo hace más sensible. Esta contaminación puede venir de la comida, de ingerir en exceso harinas y azúcares procesados y conservadores, la contaminación también puede venir del aire que respiramos, por eso es tan importante hacer ejercicio en algún parque o bosque cercano, pero también está la contaminación digital, y esto se refiere a las horas que pasamos viendo pantallas de nuestras redes sociales, con malas noticias, amenazas o simplemente pantallas llenas de colores y de estímulos visuales que alentan nuestros cerebro. Es importante cuidarnos de estas tres formas que contaminan nuestro cerebro y nos alejan del buen humor.

Dormir y descansar suficiente también es importante, no hay un número de horas predeterminado, cada cuerpo tiene necesidades diferentes, pero todos necesitamos respetar nuestros tiempos de descanso y de sueño. El levantarnos temprano y hacer ejercicio todos los días ayuda mucho a liberar toxinas, a disminuir la adrenalina favoreciendo el funcionamiento de la circulación y del corazón y ayudándonos a recargar el buen humor.

Hay muchos beneficios en procurar el buen humor; en primer lugar, nuestro cuerpo se siente mejor, más ligero, mejora nuestra imagen de nosotros mismos porque dejamos de hacernos reproches y de enfocarnos en lo negativo, los demás nos valoran más y buscan nuestra compañía, porque el buen humor se contagia, tenemos más creatividad, no sólo tenemos mejores ideas sino que también tenemos más valor para expresarlas y esto se traduce en que tendremos más energía.

El buen humor nace de experiencias sencillas y afectivas y de buenos hábitos. Comienza ahora.